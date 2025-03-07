Льготы учителям в зоне боевых действий — на что могут рассчитывать в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Бюджетники, которые выполняют должностные обязанности в зоне активных боевых действий, имеют право на дополнительное финансовое обеспечение. Это распространяется и на учителей учреждений среднего образования. Других льгот для них не предусмотрено.

Об этом рассказало Министерство образования и науки Украины в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE в качестве ответа на официальный запрос.

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Какие льготы имеют педагоги

Работая в зоне активных боевых действий, учителя могут рассчитывать на денежное поощрение. Законом не установлены обязательные доплаты, однако местные власти имеют полномочия по своему усмотрению вводить надбавки (муниципальные), премии и другие финансовые вознаграждения для стимулирования работы педагогов.

Как вариант — руководство учебного заведения может инициировать установление надбавки за престижность труда в максимальном размере (30%). Минимальный процент находится на уровне 5%. Отдельно в МОН напомнили о постановлении Кабинета министров от 25 августа 2023 года № 928:

"На период военного положения установлена надбавка за работу с особыми условиями труда сотрудникам, которые непосредственно выполняют обязанности и задачи на территориях возможных и активных боевых действий, в размере 50% и 100% должностного оклада соответственно".

Органы местного самоуправления, военные администрации населенных пунктов (в случае образования) могут вводить такую надбавку сотрудникам заведений, содержащихся из соответствующего местного бюджета, в том числе педагогам.

Отметим, руководитель школы несет персональную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств при установлении доплаты. Он обязан не допустить выплату денег сотрудникам, находящимся за пределами соответствующих территорий.

Ответ МОН на официальный запрос. Фото: Новини.LIVE

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителям предусмотрены надбавки в 2025 году. Кроме должностного оклада, они получают премии, доплаты за выслугу лет и престижность труда. Также обязательной является надбавка в размере 1000 грн ежемесячно за работу в неблагоприятных условиях труда.

Также мы писали, что учителя жаловались на уменьшение зарплаты в январе. МОН объяснило, что учебные заведения могут уменьшить надбавку за престижность труда (с 30% до 5%), чтобы компенсировать расходы на доплату за работу в неблагоприятных условиях.