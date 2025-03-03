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В Украине выросла средняя зарплата — кому платят больше

3 марта 2025 15:57
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Средняя зарплата выросла — кому в Украине начали платить больше
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Конец 2024 года принес украинцам приятные новости: средняя зарплата населения стала больше на 23,1%. Примечательно, что показатель даже на 6,5% превысил инфляцию по состоянию на 2023 год.

Информацию об этом опубликовала Государственная служба статистики.

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Если посчитать в долларовом эквиваленте, то украинцам сейчас платят даже больше, чем до полномасштабной войны с Россией. Например, в 2021 году граждане зарабатывали 513,5 долл., а в 2024 году этот показатель вырос уже до 534 долл. Наибольший рост по зарплатам получили:

  • ІТ-специалисты и представители телекоммуникационной сферы — они зарабатывают почти 52,5 тыс. грн;
  • специалисты по авиационному транспорту — 43,9 тыс. грн;
  • специалисты в финансовой и страховой сферах — 41,4 тыс. грн.

При этом, как отметил в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, вышеперечисленные отрасли — это все, где средняя заработная плата превышала эквивалент 1 тыс. долл.

"В других ситуация заметно хуже", — написал он.

Например, маленькие зарплаты у украинцев, которые связали свою жизнь с культурой. Работники библиотек, театров и музеев ежемесячно получают, в среднем, лишь чуть больше 13 тыс. грн. Не намного выше зарабатывают украинцы в сферах:

  • образования — 14,6 тыс. грн;
  • здравоохранения и предоставления социальной помощи — менее 16,9 тыс. грн.

"В этих же сферах — и самые низкие темпы роста зарплат: к примеру, у медиков — +14,3%, творческих работников — +15,8%, педагогов — +17,3%", — отмечает Гетманцев.

Также зарплаты в сфере гостинично-ресторанного хозяйства не дотягивают до 15,9 тыс. грн, почтовой сфере — едва превышают показатель в 16,1 тыс. грн.

Средняя зарплата строителей — чуть больше 16,9 тыс. грн, тогда как в работники ведущей экспортной отрасли — сельского хозяйства, получают лишь 17,6 тыс. грн.

"Бедность работающего населения — один из самых серьезных вызовов для государства, который не только будет сдерживать возвращение беженцев в страну даже тогда, когда появятся надлежащие условия, но и усиливать обратные процессы, стимулируя дальнейший отток людей в страны с лучшими условиями оплаты труда", — подчеркнул глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Между тем напомним, что с марта вырастут выплаты у некоторых украинских военных. Но у защитников, которые продолжают сдерживать российскую агрессию, выплаты останутся без изменений.

Также мы рассказывали, что в 2025 году государство планирует увеличить заработок учителей. Мы объясняли, как именно изменятся выплаты.

зарплаты выплаты деньги доходы статистика

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10:42 Пауза в помощи от США — без какого оружия останется Украина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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