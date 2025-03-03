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В Україні зросла середня зарплата — кому платять більше

3 березня 2025 15:57
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Середня зарплата зросла — кому в Україні почали платити більше
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Кінець 2024 року приніс українцям приємні новини: середня зарплата населення стала більшою на 23,1%. Примітно, що показник навіть на 6,5% перевищив інфляцію станом на 2023 рік.  

Інформацію про це опублікувала Державна служба статистики.

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Якщо порахувати у доларовому еквіваленті, то українцям зараз платять навіть більше, ніж до повномасштабної війни з Росією. Наприклад, у 2021 році громадяни заробляли 513,5 дол., а у 2024 році цей показник зріс вже до 534 дол. Найбільший зріст по зарплатах отримали:

  • ІТ-фахівці та представники телекомунікаційної сфери — вони заробляють майже 52,5 тис. грн; 
  • спеціалісти з авіаційного транспорту — 43,9 тис. грн; 
  • фахівці у фінансовій і страховій сферах — 41,4 тис. грн.

При цьому, як зазначив у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, перераховані вище галузі — це всі, де середня заробітна плата перевищувала еквівалент 1 тис. дол.

"В інших — ситуація помітно гірше", — написав він. 

Наприклад, маленькі зарплати мають українці, які пов’язали своє життя з культурою. Працівники бібліотек, театрів та музеїв щомісяця отримують, у середньому, лише трохи більше за 13 тис. грн. Не набагато більше заробляють українці у сферах: 

  • освіти — 14,6 тис. грн;
  • охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — менш як 16,9 тис. грн.

"У цих же сферах — і найнижчі темпи зростання зарплат: приміром, у медиків — +14,3%, творчих працівників — +15,8%, освітян — +17,3%", — зазначає Гетманцев. 

Також зарплати у сфері готельно-ресторанного господарства не дотягують до 15,9 тис. грн, поштовій сфері — ледь перевищують 16,1 тис. грн.

Середня зарплата будівельників — трохи більше ніж 16,9 тис. грн., тоді як у працівники провідної експортної галузі – сільського господарства, отримують лише 17,6 тис. грн.

"Бідність працюючого населення — один із найсерйозніших викликів для держави, який не тільки стримуватиме повернення біженців в країну навіть тоді, коли з’являться належні умови, але й посилюватиме зворотні процеси, стимулюючи подальший відтік людей до країн з кращими умовами оплати праці", — підкреслив очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Тим часом нагадаємо, що з березня зростуть виплати у деяких українських військових. Але у захисників, які продовжують стримувати російську агресію, виплати залишаться без змін. 

Також ми розповідали, що у 2025 році держава планує збільшити заробіток вчителів. Ми пояснювали, як саме зміняться виплати. 

зарплати виплати гроші доходи статистика

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16:17 Угорщина заблокувала проєкт ЄС про гарантії для України, — ЗМІ

15:57 В Україні зросла середня зарплата — кому платять більше

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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