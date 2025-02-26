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Зарплати в металургії зросли на 14% — скільки платять працівникам

26 лютого 2025 15:59
Катерина Балаєва - редактор
Зарплата в ГМК України: динаміка зростання та порівняння з іншими галузями
Чоловік на заводі. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Зарплати працівників гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України демонструють стійке зростання. За підсумками 2024 року середній рівень оплати праці в галузі підвищився на 14,4% і досяг 27,3 тис. грн. 

Водночас, як повідомляє GMK Center з посиланням на дані Федерації металургів України (ФМУ), індекс споживчих цін становив 12%, що свідчить про реальне зростання доходів працівників.

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"Середня зарплата на підприємствах ФМУ за 2024 рік зросла на 14,4%, до 27,3 тис. грн, за відповідного індексу споживчих цін на рівні 12%. Тобто реальна зарплата дещо зросла", — розповів голова Федерації металургів України (ФМУ) Сергій Біленький.

Порівняння з іншими галузями

Рівень заробітних плат у ГМК традиційно вищий, ніж у середньому по Україні та промисловості. За даними Держстату, у 2023 році середня зарплата в Україні становила 17,4 тис. грн, у промисловості — 18,4 тис. грн.

Згідно з даними GMK Center, у 2023 році зарплати в секторі були на 37% вищі, ніж у середньому по Україні.

Динаміка зростання за останні роки

У 2023 році середня зарплата на підприємствах ФМУ зросла на 56,4% — до 23,9 тис. грн. Такий стрибок пояснюється ефектом низької бази порівняння 2022 року, коли галузь стикнулася з великими викликами через війну, зниження виробничих обсягів та логістичні проблеми.

Фактори, що впливають на зростання зарплат

  • Інфляція. Зростання цін на споживчі товари та послуги змушує підприємства індексувати заробітні плати, щоб підтримувати купівельну спроможність працівників.
  • Конкуренція за кваліфіковані кадри. ГМК потребує висококваліфікованих спеціалістів, тому підприємства змушені пропонувати конкурентоспроможні умови праці, включаючи високі заробітні плати.
  • Інвестиції в безпеку. Металургійні компанії активно інвестують у безпеку праці, що також впливає на рівень заробітних плат.
  • Нестабільність на ринку праці. В умовах воєнного стану, багато людей втратили роботу, тому підприємства змушені пропонувати вищі зарплати, щоб залучити необхідних фахівців.
  • Зростання попиту на продукцію ГМК. У зв'язку з відновленням економіки, попит на металургійну продукцію зростає, що дозволяє підприємствам збільшувати прибутки та підвищувати заробітні плати.

Перспективи та виклики для металургів

Попри позитивні тенденції, підприємства ГМК стикаються з низкою викликів. Зростання заробітних плат відбувається на тлі складної макроекономічної ситуації, високої інфляції та проблем із логістикою. Крім того, війна та нестабільність на енергетичному ринку впливають на витрати виробництва, що може обмежувати подальше підвищення зарплат.

Водночас, експерти прогнозують, що компанії продовжать інвестувати у персонал, зокрема через підвищення кваліфікації працівників та покращення умов праці. Це дозволить зберегти стабільний рівень доходів у галузі та сприятиме її подальшому розвитку.

Як повідомлялось, найбільш популярними серед українців є вакансії різноробів, водіїв, продавців та пакувальників. Люди активно цікавляться умовами, які пропонують роботодавці для цих професій.

Також зазначимо, що війна в Україні глибоко змінила ринок праці, спричинивши відтік кваліфікованих кадрів. Це призвело до дефіциту фахівців у різних галузях економіки. Незважаючи на зростання зарплат, інфляція швидко знецінює доходи, роблячи їх реальне збільшення незначним.

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