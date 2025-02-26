Зарплата в ГМК Украины: динамика роста и сравнение с другими отраслями

Мужчина на заводе. Фото: Freepik

Зарплаты работников горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины демонстрируют устойчивый рост. По итогам 2024 года средний уровень оплаты труда в отрасли повысился на 14,4% и достиг 27,3 тыс. грн.

При этом, как сообщает GMK Center со ссылкой на данные Федерации металлургов Украины (ФМУ), индекс потребительских цен составил 12%, что свидетельствует о реальном росте доходов работников.

Читайте также:

"Средняя зарплата на предприятиях ФМУ за 2024 год выросла на 14,4%, до 27,3 тыс. грн, при соответствующем индексе потребительских цен на уровне 12%. То есть реальная зарплата несколько выросла", — рассказал глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький.

Сравнение с другими отраслями

Уровень заработных плат в ГМК традиционно выше, чем в среднем по Украине и промышленности. По данным Госстата, в 2023 году средняя зарплата в Украине составляла 17,4 тыс. грн, в промышленности — 18,4 тыс. грн.

Согласно данным GMK Center, в 2023 году зарплаты в секторе были на 37% выше, чем в среднем по Украине.

Динамика роста за последние годы

В 2023 году средняя зарплата на предприятиях ФМУ выросла на 56,4% — до 23,9 тыс. грн. Такой скачок объясняется эффектом низкой базы сравнения 2022 года, когда отрасль столкнулась с большими вызовами из-за войны, снижения производственных объемов и логистических проблем.

Факторы, влияющие на рост зарплат

Рост цен на потребительские товары и услуги заставляет предприятия индексировать заработные платы, чтобы поддерживать покупательную способность работников.

Конкуренция за квалифицированные кадры. ГМК нуждается в высококвалифицированных специалистах, поэтому предприятия вынуждены предлагать конкурентоспособные условия труда, включая высокие заработные платы.

Инвестиции в безопасность. Металлургические компании активно инвестируют в безопасность труда, что также влияет на уровень заработных плат.

Нестабильность на рынке труда. В условиях военного положения, многие люди потеряли работу, поэтому предприятия вынуждены предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь необходимых специалистов.

Рост спроса на продукцию ГМК. В связи с восстановлением экономики, спрос на металлургическую продукцию растет, что позволяет предприятиям увеличивать прибыли и повышать заработные платы.

Перспективы и вызовы для металлургов

Несмотря на положительные тенденции, предприятия ГМК сталкиваются с рядом вызовов. Рост заработных плат происходит на фоне сложной макроэкономической ситуации, высокой инфляции и проблем с логистикой. Кроме того, война и нестабильность на энергетическом рынке влияют на издержки производства, что может ограничивать дальнейшее повышение зарплат.

В то же время, эксперты прогнозируют, что компании продолжат инвестировать в персонал, в частности через повышение квалификации работников и улучшение условий труда. Это позволит сохранить стабильный уровень доходов в отрасли и будет способствовать ее дальнейшему развитию.

Как сообщалось, наиболее популярными среди украинцев являются вакансии разнорабочих, водителей, продавцов и упаковщиков. Люди активно интересуются условиями, которые предлагают работодатели для этих профессий.

Также отметим, что война в Украине глубоко изменила рынок труда, вызвав отток квалифицированных кадров. Это привело к дефициту специалистов в различных отраслях экономики. Несмотря на рост зарплат, инфляция быстро обесценивает доходы, делая их реальное увеличение незначительным.