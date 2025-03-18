Зарплаты и пенсии — хватит ли Украине средств на социальные выплаты

Женщина считает банкноты по тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В условиях войны экономика Украины все больше зависит от международной поддержки, которая стала критически важной для сохранения социальной стабильности. В то время как собственные средства бюджета практически полностью направляются на оборону, все социальные расходы, включая пенсии и возросшие зарплаты чиновников, финансируются за счет партнеров.

Новини.LIVE разбирались, сколько денег Украине нужно привлечь в этом году для покрытия дефицита, возможны ли задержки с социальными выплатами, а также что будет курсом доллара и экономикой Украины в ближайшее время.

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Хватит ли денег на пенсии и зарплаты в 2025 году

Международное финансирование играет решающую роль в обеспечении стабильности социальных выплат в Украине, включая пенсии, социальные пособия и заработные платы работников бюджетной сферы. В условиях продолжающейся войны и экономических трудностей внешняя финансовая поддержка позволяет государству выполнять свои социальные обязательства перед гражданами. В то время как все собственные доходы страна тратит на оборону.

Сегодня международная помощь направляется на несколько ключевых сфер, включая:

Пенсионные выплаты

Пенсионные выплаты в Украине в значительной степени зависят от международной финансовой помощи. Согласно данным Министерства финансов Украины, с начала полномасштабного вторжения страна получила 105,9 млрд долл. внешней финансовой помощи, значительная часть которой направлена на социальные расходы, включая пенсии.

Социальные пособия

Международные организации, такие как Всемирный банк, активно поддерживают наиболее уязвимые слои населения Украины. В декабре 2024 года Всемирный банк одобрил пакет помощи Украине на сумму 2,05 млрд долл., направленный на поддержку финансовой и экономической стабильности, включая социальные выплаты. Как пишет Reuters, эта помощь направлена на поддержание уровня жизни граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Зарплаты в бюджетной сфере

Финансирование заработных плат работников бюджетной сферы также зависит от внешней поддержки. В случае задержки международной помощи существует риск несвоевременных выплат зарплат бюджетникам. По данным Министерства финансов Украины, значительная часть внешней помощи также направляется на покрытие расходов государственного бюджета, включая заработные платы в бюджетной сфере.

Сколько нужно денег

В случае дефицита внешней поддержки правительство Украины может столкнуться с трудностями в своевременной выплате пенсий и зарплат бюджетникам. В то же время, как заверила Новини.LIVE заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Леся Забуранная, в краткосрочной перспективе поводов для паники нет.

"Средства на покрытие дефицита бюджета в этом году у нас есть", — сказала Новини.LIVE Забуранная.

Речь идет о примерно 42 млрд долл. Именно такая потребность во внешнем финансировании испытывает Украина по состоянию на начало марта 2025 год.

При этом, как сообщил заместитель председателя Налогового комитета ВР Ярослав Железняк, общий объем международной финансовой поддержки для Украины в 2025–2026 годах составляет приблизительно 67,1 млрд долларов и 12,5 млрд евро, включая следующие источники:

МВФ — около 4,6 млрд долларов (из них 2,7 млрд — в 2025 году).

Всемирный банк — около 20 млрд млрд (в основном из доходов от российских активов, переданных США).

ЕС — 12,5 млрд евро в 2025 году в рамках программы Ukraine Facility.

ЕС — 20 млрд долл. из доходов от активов РФ.

Канада, Япония, Великобритания — около 10 млрд долл. (из тех же доходов от российских активов, часть средств Великобритания выделяет на оружие).

Норвегия, Австралия и другие страны — возможное дополнительное финансирование.

"Если сложить все эти суммы, станет понятно, что на 2025 год теоретически мы перекрываем необходимые 42 млрд долларов. А на 2026 год также можем сохранить достаточный уровень финансирования", — написал нардеп у себя на странице в Telegram.

Он также добавил, что почти все эти средства, за исключением 3 млрд долл. от Великобритании, предназначены для невоенных расходов.

"Финансирование военных нужд Украина по-прежнему практически полностью обеспечивает за счет собственных ресурсов. Здесь тоже ситуация стабильная: два месяца года уже прошли с небольшим, но превышением запланированных поступлений. Судя по всему, нам удастся собрать запланированные 2,2 трлн грн", — прогнозирует Железняк.

"Денег пока хватает"

Несмотря на заверения международных партнеров в продолжении поддержки, существуют риски, связанные с возможными задержками или сокращением объемов финансирования. К тому же задержки в финансировании происходят довольно часто.

"Из обещанной помощи за 2 месяца пришло всего 3 млрд евро в январе и так по программе замороженных российских активов, хотя обещали, что на Украину по программе Ukraine Facility будет приходить почти каждый месяц", — отмечает финансист Андрей Шевчишин.

Поэтому продолжение и расширение международной финансовой помощи остаются критически важными для обеспечения социальной стабильности в стране.

Тем временем объем золотовалютных резервов также сократился на 3,7 млрд долл. с начала года, достигнув 40,1 млрд долл. по состоянию на 1 марта. Основными факторами снижения резервов стали валютные интервенции Национального банка Украины (НБУ) и выплаты по внешним обязательствам в иностранной валюте.

Также значительную роль в сокращении резервов сыграло отсутствие поступлений от международных партнеров в феврале.

В то же время, несмотря на уменьшение резервов, их объем остается достаточным для поддержания стабильности валютного рынка, обеспечивая финансирование 4,9 месяца будущего импорта. При нормативе в 3 месяца.

"В целом, резервов достаточно, соглашения в части предоставления помощи есть, что позволит перекрыть даже возможный отказ США от финансирования Украины", — уверен Шевчишин.

Прогноз: экономика Украины может замедлиться

Несмотря на вызовы, связанные с войной и экономическими трудностями, международная финансовая помощь способствует поддержанию макроэкономической стабильности Украины. Однако замедление темпов экономического роста и возможное снижение объемов внешней помощи в будущем требуют от правительства Украины проведения структурных реформ и эффективного использования доступных ресурсов для обеспечения устойчивого экономического развития и повышения уровня жизни населения.

Так, по прогнозам различных финансовых институций, в 2025 году экономика Украины продолжит рост, однако темпы могут замедлиться.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Украины в 2025 году с 4,7% до 3,5%, ссылаясь на постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру и связанные с этим экономические трудности.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год, ожидая замедление до 2-3% из-за дефицита рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и продолжающейся войны. Для сравнения, по итогам 2024 года экономика Украины выросла на 3,8%.

В МВФ также отметили, что Украина продолжает добиваться значительного прогресса в проведении структурных реформ, однако ее экономические перспективы остаются крайне неопределенными из-за продолжающейся войны с российским вторжением.

Что будет с долларом в Украине

В то же время, гривна пока остается стабильной, несмотря на геополитическую турбулентность. Курс удерживается ниже 42 грн за доллар, хотя, как говорит Шевчишин, уже есть признаки того, что доллар может вернуться к росту.

"На прошлой неделе доллар впервые за месяц подорожал — официальный курс поднялся с 41,27 до 41,53 грн, а наличный — с 41,60 до 41,85 грн. Я склоняюсь к дальнейшему усилению доллара, но значительные движения маловероятны, так как наличных гривен у населения не так много", — Шевчишин.

По его словам, на межбанке спрос на валюту увеличился на 13%, что является прямым следствием сокращения предложения, в то время как в наличном сегменте ситуация противоположная: спрос снизился на 38%, а предложение валюты возросло. Это может свидетельствовать, что на рынке формируется определенный дисбаланс, который может подтолкнуть курс к росту.

К тому же, не стоит забывать, что политический фактор, в частности возможные переговоры о перемирии, могут создать дополнительные спекуляции и нестабильность на рынке.

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