Фіксований курс — чи може НБУ заморозити вартість долара і чого чекати українцям

Табло з курсами валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З початком повномасштабної війни в Україні НБУ довелося запровадити жорсткі валютні обмеження, щоб запобігти паніці та забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Йдеться про фіксований режим курсоутворення. Від нього відмовилися у жовтні 2023 року, після чого офіційний курс гривні до долара почав підвищуватися.

В Національному банку України дали ексклюзивний коментар редакції Новини.LIVE щодо потенційного повернення до фіксованого режиму.

Читайте також:

Динаміка офіційного курсу

До жовтня 2023 року офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 36,5686 грн/дол. Фіксація показника була тимчасовим і вимушеним кроком для адаптації громадян до умов повномасштабної війни. З часом жорсткі валютні обмеження стали приносити більше проблем, ніж давали переваг.

"Багаторічне утримання курсу на одному рівні зазвичай закінчується однаково — накопиченням валютних дисбалансів, вичерпанням міжнародних резервів, вимушеною глибокою девальвацією та значним економічним спадом. Саме тому більшість країн не використовують режим фіксованого курсу", — розповіли в НБУ.

Нині офіційний курс визначається на основі операцій міжбанківського ринку. За півтора року показники досягли високого рівня, а пік спостерігали у січні 2025-го — тоді курс перетнув психологічну позначку і дійшов до 42,28 грн/дол. Станом на 19 березня регулятор розрахував значення 41,56 грн/дол.

Динаміка офіційного курсу після скасування фіксованого режиму. Фото: скриншот/НБУ

Чи повернуть в Україні фіксований курс долара

Ми дізналися в НБУ, чи планується повернення фіксованого режиму. Згідно з коментарем, подібні рішення на порядку денному не стоять, оскільки ситуація на валютному ринку залишається стійкою і контрольованою.

"Те, що курс з жовтня 2023 року визначається ситуацією в економіці, дозволяє уникати накопичення дисбалансів, що створювали загрозу розгортання валютної кризи. Курс поволі відновлює свою роль поглинача шоків. Глибина валютного ринку, тобто середньоденний обсяг операцій на ринку без участі НБУ, зріс у більш ніж 4 рази", — відповіли в регуляторі на запит Новини.LIVE.

Як стверджують в Нацбанку, до жовтня 2023 року середньоденний обсяг операцій становив 34 млн доларів, а вже у лютому 2025 року – 137 млн доларів. Плюс завдяки запровадженню режиму керованої гнучкості вдалося мінімізувати різницю між готівковим та офіційним курсом.

Це нормально, що гривня коливається в обидва боки — в окремі періоди зміцнюється, в інші слабшає. Динаміка відбувається на тривалих і коротких часових проміжках, що посилює стійкість валютного ринку України.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ розіслав банкам лист із рекомендаціями щодо посиленого фінансового моніторингу. Установи будуть перевіряти документи юридичних осіб і ФОПів прискіпливіше, аби мінімізувати ризик шахрайських дій з боку бізнесу.

Також ми писали, що саме Національний банк планує робити з монетами номіналом 1 та 2 гривні. Спершу регулятор планував оновити дизайн металевих грошей, але вирішив тимчасово відмовитися від ідеї. До питання повернуться після завершення війни в Україні.