Фиксированный курс — может ли НБУ заморозить стоимость доллара и чего ждать украинцам

Табло с курсами валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

С началом полномасштабной войны в Украине НБУ пришлось ввести жесткие валютные ограничения, чтобы предотвратить панику и обеспечить стабильную работу финансовой системы. Речь идет о фиксированном режиме курсообразования. От него отказались в октябре 2023 года, после чего официальный курс гривны к доллару начал повышаться.

В Национальном банке Украины дали эксклюзивный комментарий редакции Новини.LIVE относительно потенциального возвращения к фиксированному режиму.

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Динамика официального курса

До октября 2023 года официальный курс гривны к доллару находился на уровне 36,5686 грн/долл. Фиксация показателя была временным и вынужденным шагом для адаптации граждан к условиям полномасштабной войны. Со временем жесткие валютные ограничения стали приносить больше проблем, чем давали преимуществ.

"Многолетнее удержание курса на одном уровне обычно заканчивается одинаково — накоплением валютных дисбалансов, исчерпанием международных резервов, вынужденной глубокой девальвацией и значительным экономическим спадом. Именно поэтому большинство стран не используют режим фиксированного курса", — рассказали в НБУ.

Сейчас официальный курс определяется на основе операций межбанковского рынка. За полтора года показатели достигли высокого уровня, а пик наблюдали в январе 2025-го — тогда курс пересек психологическую отметку и дошел до 42,28 грн/долл. По состоянию на 19 марта регулятор рассчитал значение 41,56 грн/долл.

Динамика официального курса после отмены фиксированного режима. Фото: скриншот/НБУ

Вернут ли в Украине фиксированный курс доллара

Мы узнали в НБУ, планируется ли возвращение фиксированного режима. Согласно комментарию, подобные решения на повестке дня не стоят, поскольку ситуация на валютном рынке остается устойчивой и контролируемой.

"То, что курс с октября 2023 года определяется ситуацией в экономике, позволяет избегать накопления дисбалансов, создававших угрозу развертывания валютного кризиса. Курс медленно восстанавливает свою роль поглотителя шоков. Глубина валютного рынка, то есть среднедневной объем операций на рынке без участия НБУ, вырос в более чем 4 раза", — ответили в регуляторе на запрос Новини.LIVE.

Как утверждают в Нацбанке, до октября 2023 года среднедневной объем операций составил 34 млн долларов, а уже в феврале 2025 года — 137 млн долларов. Плюс благодаря введению режима управляемой гибкости удалось минимизировать разницу между наличным и официальным курсом.

Это нормально, что гривна колеблется в обе стороны — в отдельные периоды укрепляется, в другие ослабевает. Динамика происходит на длительных и коротких временных промежутках, что усиливает устойчивость валютного рынка Украины.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ разослал банкам письмо с рекомендациями по усиленному финансовому мониторингу. Учреждения будут проверять документы юридических лиц и ФЛП более тщательно, чтобы минимизировать риск мошеннических действий со стороны бизнеса.

Также мы писали, что именно Национальный банк планирует делать с монетами номиналом 1 и 2 гривны. Сначала регулятор планировал обновить дизайн металлических денег, но решил временно отказаться от идеи. К вопросу вернутся после завершения войны в Украине.