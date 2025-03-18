Банки посилять перевірки клієнтів — кому загрожує фінансовий моніторинг

Посилений фінмоніторинг — кого банки перевірятимуть жорсткіше
Банківські установи прискіпливіше перевірятимуть представників бізнесу. Під фінансовий моніторинг можуть попасти будь-які документи: звітність, виписки, навіть господарські договори. Це потрібно для виявлення шахрайських дій та запобігання відмивання коштів/фінансування тероризму.
Деталі повідомили фахівці порталу 7eminar.
Хто під ризиком фінмоніторингу
Національний банк розіслав фінансовим установам лист №25-0009/16834 "Про надання рекомендацій з питань здійснення фінансового моніторингу". У ньому міститься інформація про виявлення фіктивних документів, які бізнес надає на запит банкам під час перевірок.
Останнім часом побільшало випадків підроблення виписок з рахунків, фінансової звітності та платіжних інструкцій. Компанії надають фальшиві документи, аби підтвердити законну господарську діяльність. Але це створює ризик незаконних операцій, зокрема відмивання коштів.
Тож до посиленого моніторингу варто готуватися:
- новим клієнтам, які планують відкрити рахунок у банку;
- юридичним особам, дата реєстрації яких не досягла шести місяців;
- компаніям-оболонкам (організації без реальної господарської діяльності);
- у разі появи нетипових транзакцій без логічного пояснення;
- якщо відбувається покупка валюти на велику суму та переказ коштів за кордон без товарної поставки;
- у випадку змін бенефіціарних власників/директорів компанії;
- бізнесу, який здійснює регулярні перекази між пов’язаними компаніями без реальних товарних поставок.
Ретельні перевірки чекають фінансову звітність компаній, платіжні інструкції на підтвердження сплати податків, комунальних платежів тощо, виписки за рахунками і господарські договори. Плюс банки будуть цікавитися, чи співпадають фінансові потоки підприємства з діяльністю. Вони відстежуватимуть обсяг і частоту транзакцій, аби знайти нетипові перекази.
До чого готуватися бізнесу
Після виявлення фальшивих документів наслідки для бізнесу будуть неприємними.
"У випадках підтвердження фактів надання клієнтом підроблених документів банк зобов’язаний відмовити в обслуговуванні / закрити рахунок відповідно до статті 15 Закону про ПВК/ФТ та повідомити про це спеціально уповноваженому органу у встановленому законодавством порядку", — йдеться у листі.
Інші заходи включають:
- вимогу надати додаткові документи;
- призупинення операцій;
- блокування рахунку;
- передання інформації про клієнта в Державну службу фінансового моніторингу.
Плюс компанія може стикнутися з проблемами при відкритті нового рахунку в банку. Адже установи мають повноваження обмінюватися даними про ненадійних клієнтів, навіть якщо вони становлять банківську таємницю.
Щоб уникнути санкцій, необхідно прозоро вести господарську діяльність, не займатися шахрайськими діями, правильно оформлювати документи і швидко реагувати на запити.
Нагадаємо, в Україні запрацювали нові правила безготівкових розрахунків у гривнях. НБУ оновив директиви, щоб вони відповідали нормам Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 260/2012.
Також ми писали, що банківська таємниця перебуває під загрозою розкриття. НБУ рекомендував фінустановам включити в договір про обслуговування клієнтів пункт щодо дозволу обмінюватися інформацією з іншими банками.
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