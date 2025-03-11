НБУ порадив ділитися банківською таємницею — що це означає для українців

Банківська картка в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Національний банк України адресував банкам і профільним асоціаціям лист, у якому порекомендував зробити стандартною практикою дозвіл на розкриття банківської таємниці іншим фінустановам на їх запит. Йдеться про обслуговування юридичних і фізичних осіб, які мають рахунки в різних банках.

Що це означає для українців та які наслідки може мати, йдеться в матеріалі Forbes Ukraine.

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Регулятор звернувся до фінансових установ із пропозицією включати в договір про обслуговування клієнта пункт щодо розкриття відомостей на запит інших банків. Тобто для укладання угоди про співпрацю чи її продовження необхідно погодитися на обмін інформацією. Йдеться про рух коштів та операції з відповідними рахунками.

Якщо нині це добровільна практика, то НБУ фактично радить зробити згоду на розкриття банківської таємниці обов’язковим пунктом договору. Причина — виявлення шахрайської схеми з переказами великих сум за кордон від так званих компаній-"оболонок" і надання фальшивих документів.

"Надання клієнтами підроблених документів наражає банки на високі ризики використання їх послуг із метою відмивання коштів / фінансування тероризму або вчинення інших кримінальних правопорушень", — йдеться в листі НБУ.

Як хочуть розкривати банківську таємницю

Стало відомо про непоодинокі випадки шахрайства. Компанії надавали банками фальшиві виписки за рахунками, відкритими в інших фінустановах, підроблену звітність і платіжні інструкції, квитанції про сплату оренди/транспортних послуг тощо для підтвердження активної господарської діяльності.

Окрім цього, юридичні особи здійснювали фінансові операції з купівлі валюти у значних обсягах нібито для оплати товару. Вони переказували кошти за кордон, але поставки не відбувалися. За словами директорки департаменту фінансового моніторингу НБУ Анни Липської, три компанії змогли неправомірно вивести 1,5 млрд гривень.

Тож регулятор хоче мінімізувати подібні випадки і зробити обмін банківською таємницею між фінустановами звичайною процедурою. Дозвіл можна включити в угоду на обслуговування чи оформити окремим договором.

Банки повинні приділяти особливу увагу клієнтам за наявності таких ознак:

юрособі притаманні критерії ризику компанії-оболонки;

період діяльності юрособи становить менше пів року;

нещодавно відбулася зміна кінцевого бенефіціарного власника та/або керівника;

перед початком активної діяльності за рахунком клієнта довго не здійснювалися фінансові операції;

відповідно до звітності клієнт має незначний статутний капітал/активи.

Перелік ознак не є вичерпним і банки можуть на власний розсуд визначати критерії, які сигналізуватимуть про необхідність підтвердження наданої інформації, в тому числі — шляхом розкриття банківської таємниці.

Яка реакція банків і бізнесу

Forbes Ukraine опитав представників кількох фінансових установ щодо ставлення до потенційного нововведення. Заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн зауважив, що НБУ рекомендує ділитися даними про клієнтів, які користуються шахрайським схемами. Тож добросовісних підприємців це не зачепить.

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Руслан Гриценко констатував:

"Чинне законодавство передбачає право банків обмінюватися між собою інформацією про клієнтів. Рекомендація НБУ спрямована на запровадження однакового підходу до виконання цієї норми".

Європейська бізнес асоціація відповіла в письмовому коментарі на запит Forbes Ukraine, що не бачить причин для спротиву. Адже доброчесні компанії, які законно ведуть бізнес, не стоятимуть перед ризиками. Потрібно лише стежити за впровадженням рекомендацій НБУ і не допускати зловживань з боку фінансових установ.

Нагадаємо, регулятор запровадив нові ліміти на карткові перекази з 1 лютого 2025 року. Тепер банки на основі ризик-орієнтованого підходу визначають, скільки клієнти можуть переказувати на інші рахунки протягом місяця.

Також ми писали, що НБУ назвав діяльність фінансово-технологічної компанії Revolut незаконною в Україні. Адже вона з’явилася на ринку без узгодження з Національним банком, отже не отримала дозволу чи ліцензії на провадження діяльності.