НБУ посоветовал делиться банковской тайной — что это значит для украинцев

Банковская карта в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Национальный банк Украины адресовал банкам и профильным ассоциациям письмо, в котором порекомендовал сделать стандартной практикой разрешение на раскрытие банковской тайны другим финучреждениям по их запросу. Речь идет об обслуживании юридических и физических лиц, которые имеют счета в разных банках.

Что это означает для украинцев и какие последствия может иметь, говорится в материале Forbes Ukraine.

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Регулятор обратился к финансовым учреждениям с предложением включать в договор об обслуживании клиента пункт о раскрытии сведений по запросу других банков. То есть для заключения соглашения о сотрудничестве или его продолжения необходимо согласиться на обмен информацией. Речь идет о движении денег и операциях с соответствующими счетами.

Если сейчас это добровольная практика, то НБУ фактически советует сделать согласие на раскрытие банковской тайны обязательным пунктом договора. Причина — выявление мошеннической схемы с переводами крупных сумм за границу от так называемых компаний-"оболочек" и предоставление фальшивых документов.

"Предоставление клиентами поддельных документов подвергает банки высоким рискам использования их услуг с целью отмывания средств / финансирования терроризма или совершения других уголовных правонарушений", — говорится в письме НБУ.

Как хотят раскрывать банковскую тайну

Стало известно о нередких случаях мошенничества. Компании предоставляли банками фальшивые выписки по счетам, открытым в других финучреждениях, поддельную отчетность и платежные инструкции, квитанции об уплате аренды/транспортных услуг и т.д. для подтверждения активной хозяйственной деятельности.

Кроме этого, юридические лица осуществляли финансовые операции по покупке валюты в значительных объемах якобы для оплаты товара. Они переводили деньги за границу, но поставки не происходили. По словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Анны Липской, три компании смогли неправомерно вывести 1,5 млрд гривен.

Поэтому регулятор хочет минимизировать подобные случаи и сделать обмен банковской тайной между финучреждениями обычной процедурой. Разрешение можно включить в соглашение на обслуживание или оформить отдельным договором.

Банки должны уделять особое внимание клиентам при наличии таких признаков:

юрлицу присущи критерии риска компании-оболочки;

период деятельности юрлица составляет менее полугода;

недавно произошла смена конечного бенефициарного собственника и/или руководителя;

перед началом активной деятельности по счету клиента долго не осуществлялись финансовые операции;

в соответствии с отчетностью клиент имеет незначительный уставный капитал/активы.

Перечень признаков не является исчерпывающим и банки могут по своему усмотрению определять критерии, которые будут сигнализировать о необходимости подтверждения предоставленной информации, в том числе — путем раскрытия банковской тайны.

Какая реакция банков и бизнеса

Forbes Ukraine опросил представителей нескольких финансовых учреждений об отношении к потенциальному нововведению. Заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн отметил, что НБУ рекомендует делиться данными о клиентах, которые пользуются мошенническим схемами. Поэтому добросовестных предпринимателей это не затронет.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Руслан Гриценко констатировал:

"Действующее законодательство предусматривает право банков обмениваться между собой информацией о клиентах. Рекомендация НБУ направлена на введение единообразного подхода к выполнению этой нормы".

Европейская бизнес ассоциация ответила в письменном комментарии на запрос Forbes Ukraine, что не видит причин для сопротивления. Ведь добропорядочные компании, которые законно ведут бизнес, не будут стоять перед рисками. Нужно лишь следить за внедрением рекомендаций НБУ и не допускать злоупотреблений со стороны финансовых учреждений.

Напомним, регулятор ввел новые лимиты на карточные переводы с 1 февраля 2025 года. Теперь банки на основе риск-ориентированного подхода определяют, сколько клиенты могут переводить на другие счета в течение месяца.

Также мы писали, что НБУ назвал деятельность финансово-технологической компании Revolut незаконной в Украине. Ведь она появилась на рынке без согласования с Национальным банком, следовательно не получила разрешения или лицензии на осуществление деятельности.