Банки усилят проверки клиентов — кому грозит финансовый мониторинг

Клиенты в банке. Фото: Facebook/Ощадбанк

Банковские учреждения будут тщательнее проверять представителей бизнеса. Под финансовый мониторинг могут попасть любые документы: отчетность, выписки, даже хозяйственные договоры. Это нужно для выявления мошеннических действий и предотвращения отмывания средств/финансирования терроризма.

Детали сообщили специалисты портала 7eminar.

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Национальный банк разослал финансовым учреждениям письмо №25-0009/16834 "О предоставлении рекомендаций по вопросам осуществления финансового мониторинга". В нем содержится информация о выявлении фиктивных документов, которые бизнес предоставляет на запрос банкам во время проверок.

В последнее время увеличилось количество случаев подделки выписок со счетов, финансовой отчетности и платежных инструкций. Компании предоставляют фальшивые документы, чтобы подтвердить законную хозяйственную деятельность. Но это создает риск незаконных операций, в частности отмывания денег.

Поэтому к усиленному мониторингу стоит готовиться:

новым клиентам, которые планируют открыть счет в банке;

юридическим лицам, дата регистрации которых не достигла шести месяцев;

компаниям-оболочкам (организации без реальной хозяйственной деятельности);

в случае появления нетипичных транзакций без логического объяснения;

если происходит покупка валюты на большую сумму и перевод денег за границу без товарной поставки;

в случае изменений бенефициарных владельцев/директоров компании;

бизнесу, который осуществляет регулярные переводы между связанными компаниями без реальных товарных поставок.

Тщательные проверки ждут финансовую отчетность компаний, платежные инструкции в подтверждение уплаты налогов, коммунальных платежей и т.д., выписки по счетам и хозяйственные договоры. Плюс банки будут интересоваться, совпадают ли финансовые потоки предприятия с деятельностью. Они будут отслеживать объем и частоту транзакций, чтобы найти нетипичные переводы.

К чему готовиться бизнесу

После выявления фальшивых документов последствия для бизнеса будут неприятными.

"В случаях подтверждения фактов предоставления клиентом поддельных документов банк обязан отказать в обслуживании / закрыть счет в соответствии со статьей 15 Закона о ПОД/ФТ и сообщить об этом специально уполномоченному органу в установленном законодательством порядке", — говорится в письме.

Другие меры включают:

требование предоставить дополнительные документы;

приостановление операций;

блокирование счета;

передачу информации о клиенте в Государственную службу финансового мониторинга.

Плюс компания может столкнуться с проблемами при открытии нового счета в банке. Ведь учреждения имеют полномочия обмениваться данными о ненадежных клиентах, даже если они составляют банковскую тайну.

Чтобы избежать санкций, необходимо прозрачно вести хозяйственную деятельность, не заниматься мошенническими действиями, правильно оформлять документы и быстро реагировать на запросы.

Напомним, в Украине заработали новые правила безналичных расчетов в гривнах. НБУ обновил директивы, чтобы они соответствовали нормам Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 260/2012.

Также мы писали, что банковская тайна находится под угрозой раскрытия. НБУ рекомендовал финучреждениям включить в договор об обслуживании клиентов пункт о разрешении обмениваться информацией с другими банками.