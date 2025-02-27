Банки масово блокують рахунки клієнтів – список найпоширеніших причин

Банківська картка в руці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Банківські установи запровадили нові ліміти на перекази з 1 лютого 2025 року. Фінансовий моніторинг значно посилився, що призвело до збільшення кількості випадків блокування рахунків клієнтів. Будь-які підозрілі фінансові операції здатні призвести до серйозних наслідків.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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Поширені причини блокування рахунку

Проаналізувавши десятки судових справ, вдалося з’ясувати, за що банки найчастіше розривають ділові стосунки з клієнтами. Дуже багато позовів українців проти фінансових установ завершилися на користь відповідачів, оскільки власники рахунків були пов’язані з казино. За підозрілі надходження блокування відбувається неухильно.

"Яскравий приклад — цивільна справа 757/4118/24-ц, яку розглядав Печерський районний суд Києва. Адвокатка вимагала, щоб "Райффайзен Банк" розблокував рахунок клієнта, на який надходить зарплата. А представник банку повідомив, що той відкрив зарплатну картку, на яку лише за чотири місяці отримав понад 663 тис. гривень від казино", — йдеться в матеріалі.

Рахунок українця поповнили компанії slotscity.ua, Cosmolot.ua та SENSE 02 CARD. Позивач так і не зміг пояснити в суді, де брав гроші на ставки в онлайн-казино. Бо його річний дохід за 2022 рік становив 634 тис. грн (згідно з наданою довідкою ОК-5).

Інші поширені причини блокування рахунків включають:

рівень витрат сильно перевищує рівень офіційних доходів;

надходження коштів із рахунків, які раніше використовували шахраї;

нетипово великі транзакції з готівкою;

накладення арешту через рішення виконавчої служби (наприклад, за несплату аліментів, протерміновані штрафи, невиконання судового припису тощо);

неоновлення персональної інформації на вимогу банку;

операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами;

великі онлайн-покупки, особливо вночі;

зняття великої суми готівки в населеному пункті чи районі, де зазвичай не перебуваєте.

Як уникнути блокування

Оскільки фінансовий моніторинг з часом тільки посилюється, важливо контролювати рух коштів на платіжних картках і слідкувати за переказами. Банки пильно стежать за операціями своїх клієнтів, шукаючи ознаки порушень закону (ухилення від сплати податків, відмивання коштів).

Необхідно завжди писати призначення платежу, особливо якщо даєте гроші в борг знайомим або відправляєте допомогу родичам. ФОПи не повинні отримувати оплату за продані товари/надані послуги на платіжну картку, для цього треба відкрити спеціальній підприємницький рахунок.

Плюс важливо сплачувати податки з доходів. Це стосується українців, які працюють неофіційно чи займаються фрилансом. Податкова може направити запит у банк на блокування рахунку, якщо дізнається про несплату податкового зобов’язання.

Нагадаємо, найбільше від нових банківських обмежень на грошові перекази постраждають пенсіонери і студенти. Бо вони не зможуть підтвердити джерела надходження коштів на рахунку. Тож із великою ймовірністю потраплять у групу високого ризику.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку стикнулися з проблемами під час здійснення грошових переказів. Інформація про транзакції зникала з історії в мобільному застосунку, а гроші не надходили на рахунок отримувача. Зрозуміти, куди вони зникли, було неможливо.