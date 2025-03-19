Обмін валюти в Україні — які банкноти євро краще ніколи не купувати

Євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці часто стикаються з випадками встановлення подвійних курсів долара чи комісії за обмін валюти давніх років випуску. З купюрами євро таких проблем не спостерігалося, але існує проблема, про яку варто знати власникам іноземних банкнот.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри євро краще ніколи не купувати.

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Від яких євро краще відмовитися

Європейський центральний банк почав виведення номіналу 500 євро з обігу в далекому 2019 році. Причина — збільшення кількості випадків підроблення купюр. Тобто шахраї найчастіше використовували саме 500 євро в незаконних фінансових операціях. ЄЦБ вирішив убезпечити людей і зменшити ризики потрапляння на фальшивку.

Як розповіли фахівці "Ідея Банк", номінал залишився дійсним платіжним засобом у світі, але можуть виникати непередбачувані обставини:

"Зараз зустріти його можна вкрай рідко, але якщо в обміннику пропонують купюру, радимо не брати: так, це все ще законний платіжний засіб, але в Нідерландах, наприклад, 500 євро не приймуть, а банки в Україні запитуватимуть про походження коштів".

Тож краще убезпечити себе і позбутися номіналу, обмінявши на гривні чи іншу валюту. Крім того, якщо ви купуєте/продаєте євро на чорному ринку, ризик отримати фальшивку зростає в рази. Тому намагайтеся оминати стороною банкноти, які вивели з обігу.

Схожий результат може чекати 200 євро. В Європейському центральному банку планують оновити дизайни всіх купюр протягом наступних кількох років і водночас відмовитися від великих номіналів.

Не виключено, що 200 євро почнуть виводити з обігу, щоб залишити лише малі/середні номінали, якими зручно розраховуватися і використовувати в обмінних операціях.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі обмінники можуть відмовляти в обміні доларів залежно від номіналу, дизайну та року емісії готівки. Тож рекомендується продати американську валюту 1996-го чи 2003 року випуску, аби не мати проблем з обміном у майбутньому.

Також ми писали, чи вдасться українцям здійснити обмін доларів із зірочкою біля серійного номера. Цей символ використовують для позначення банкноти, яка замінила собою пошкоджену при друці купюру. Тому зірочка ніяк не впливає на вартість грошової одиниці.