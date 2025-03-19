Обмен валюты в Украине — какие банкноты евро лучше никогда не покупать

Евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы часто сталкиваются со случаями установления двойных курсов доллара или комиссии за обмен валюты давних лет выпуска. С купюрами евро таких проблем не наблюдалось, но существует проблема, о которой стоит знать владельцам иностранных банкнот.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры евро лучше никогда не покупать.

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От каких евро лучше отказаться

Европейский центральный банк начал вывод номинала 500 евро из обращения в далеком 2019 году. Причина — увеличение количества случаев подделки купюр. То есть мошенники чаще всего использовали именно 500 евро в незаконных финансовых операциях. ЕЦБ решил обезопасить людей и уменьшить риски попадания на фальшивку.

Как рассказали специалисты "Идея Банк", номинал остался действительным платежным средством в мире, но могут возникать непредвиденные обстоятельства:

"Сейчас встретить его можно крайне редко, но если в обменнике предлагают купюру, советуем не брать: да, это все еще законное платежное средство, но в Нидерландах, например, 500 евро не примут, а банки в Украине будут спрашивать о происхождении средств".

Поэтому лучше обезопасить себя и избавиться от номинала, обменяв на гривны или другую валюту. Кроме того, если вы покупаете/продаете евро на черном рынке, риск получить фальшивку возрастает в разы. Поэтому старайтесь обходить стороной банкноты, которые вывели из обращения.

Похожий результат может ждать 200 евро. В Европейском центральном банке планируют обновить дизайны всех купюр в течение следующих нескольких лет и при этом отказаться от крупных номиналов.

Не исключено, что 200 евро начнут выводить из обращения, чтобы оставить лишь малые/средние номиналы, которыми удобно рассчитываться и использовать в обменных операциях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые обменники могут отказывать в обмене долларов в зависимости от номинала, дизайна и года эмиссии наличных. Поэтому рекомендуется продать американскую валюту 1996-го или 2003 года выпуска, дабы не иметь проблем с обменом в будущем.

Также мы писали, удастся ли украинцам осуществить обмен долларов со звездочкой возле серийного номера. Этот символ используют для обозначения банкноты, которая заменила собой поврежденную при печати купюру. Поэтому звездочка никак не влияет на стоимость денежной единицы.