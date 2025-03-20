Небезпечні долари та євро — за яку валюту українцям загрожує в'язниця

Підступна валюта — за які долари та євро посадять на 3-12 років
Зберігання і використання певної іноземної валюти загрожує українцями серйозним покаранням, зокрема позбавленням волі. Адже немає жодної держави, яка би не криміналізувала підробку грошових знаків. За даними Національного банку, у 2024 році рівень вилучення фальшивих доларів і євро майже повернувся до показника 2021 року.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як можуть покарати українців за підробку валюти.
Ув’язнення за долари і євро
Українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за використання фальшивої іноземної валюти. Способи вчинення злочину включають:
- виготовлення;
- зберігання;
- купівлю;
- перевезення;
- пересилання;
- збут.
Вказані дії, вчинені свідомо, тягнуть за собою позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, згідно зі статтею 199 Кримінального кодексу України. У разі повторного порушення закону, попередньої змови групою осіб чи підроблення валюти у великому розмірі покарання посилиться до 5-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Якщо ж протиправні дії вчинила організована група чи сума обчислюється в особливо великому розмірі, то термін ув’язнення збільшиться до 8-12 років.
"Дії вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо сума підробки у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі — якщо сума підробки у 400 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум", — йдеться в ККУ.
Тобто сума фальшивок повинна перевищувати 3 400 і 6 800 грн в еквіваленті відповідно.
Рівень підроблення валюти в Україні
Згідно з інформацією НБУ, за підсумками 2024 року рівень вилучення підроблених банкнот доларів і євро майже зрівнявся з показником 2021 року. Тоді як у 2022-2023 рр. спостерігався вкрай низький рівень.
"Серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США — 93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро торік припадало лише 7% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти", — зазначили в Нацбанку.
Найбільше підробок серед номіналів:
- 100 та 50 доларів США (90% та 9% від загальної кількості вилучених купюр);
- 200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% відповідно).
Аби не натрапити на фальшивку, краще не купувати валюту на чорному ринку або через Інтернет. Варто звертатися в ліцензовані обмінники та банківські установи для особистого захисту.
Нагадаємо, в українців можуть конфіскувати долари та іншу валюту, яку перевозять через державний кордон без декларування. Необхідно інформувати митників про наявність суми, якщо вона перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Інакше загрожують чималі штрафи.
Також ми писали, чи вдасться українцям обміняти долари з зірочкою біля серійного номера. Наявність спеціального символу жодним чином не впливає на номінальну вартість валюти, тож зірочка не може перешкоджати обміну купюри.
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