Опасные доллары и евро — за какую валюту украинцам грозит тюрьма

Доллары и евро в руках. Фото: НБУ/Flickr

Хранение и использование определенной иностранной валюты грозит украинцам серьезным наказанием, в частности лишением свободы. Ведь нет ни одного государства, которое бы не криминализировало подделку денежных знаков. По данным Национального банка, в 2024 году уровень изъятия фальшивых долларов и евро почти вернулся к показателю 2021 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как могут наказать украинцев за подделку валюты.

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Заключение за доллары и евро

Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за использование фальшивой иностранной валюты. Способы совершения преступления включают:

изготовление;

хранение;

покупку;

перевозку;

пересылку;

сбыт.

Указанные действия, совершенные сознательно, влекут за собой лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, согласно статье 199 Уголовного кодекса Украины. В случае повторного нарушения закона, предварительного сговора группой лиц или подделки валюты в крупном размере наказание ужесточится до 5-10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Если же противоправные действия совершила организованная группа или сумма исчисляется в особо крупном размере, то срок заключения увеличится до 8-12 лет.

"Действия считаются совершенными в крупном размере, если сумма подделки в 200 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; в особо крупном размере — если сумма подделки в 400 и более раз превышает необлагаемый минимум", — говорится в УКУ.

То есть сумма фальшивок должна превышать 3 400 и 6 800 грн в эквиваленте соответственно.

Уровень подделки валюты в Украине

Согласно информации НБУ, по итогам 2024 года уровень изъятия поддельных банкнот долларов и евро почти сравнялся с показателем 2021 года. Тогда как в 2022-2023 гг. наблюдался крайне низкий уровень.

"Среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США — 93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро в прошлом году приходилось лишь 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты", — отметили в Нацбанке.

Больше всего подделок среди номиналов:

100 и 50 долларов США (90% и 9% от общего количества изъятых купюр);

200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% соответственно).

Чтобы не наткнуться на фальшивку, лучше не покупать валюту на черном рынке или через Интернет. Стоит обращаться в лицензированные обменники и банковские учреждения для личной защиты.

Напомним, в украинцев могут конфисковать доллары и другую валюту, которую перевозят через государственную границу без декларирования. Необходимо информировать таможенников о наличии суммы, если она превышает 10 000 евро в эквиваленте. Иначе грозят немалые штрафы.

Также мы писали, удастся ли украинцам обменять доллары со звездочкой возле серийного номера. Наличие специального символа никоим образом не влияет на номинальную стоимость валюты, поэтому звездочка не может препятствовать обмену купюры.