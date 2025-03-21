Вилучення доларів і євро — за яку валюту українці не отримають компенсацію

Вивіска обміну валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Спроба обміну доларів чи євро може обернутися для українців конфіскацією валюти. В деяких випадках вилучення супроводжується відшкодуванням номінальної вартості. Проте існують ситуації, коли люди втрачають іноземні купюри без жодної компенсації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому можуть забрати валюту без відшкодування.

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В яких випадках вилучають банкноти

Українці можуть втратити долари чи євро, якщо за результатами перевірки вони виявляться фальшивими. Згідно з даними Національного банку, у 2024 році рівень вилучення підроблених купюр майже зрівнявся з показником довоєнного періоду, тобто випадки купівлі-продажу фальсифікованої готівки не є рідкістю.

Обмінні пункти та банківські установи повинні вилучати у клієнтів валюту, щодо якої виникли сумніви у справжності. Тоді грошові одиниці передають на безплатне дослідження в уповноважений підрозділ НБУ. Якщо долари/євро визнають дійсними, то власник отримає компенсацію номінальної вартості.

"Якщо ж банкноти виявилися підробленими, вони вилучаються з обігу без відшкодування вартості. Про вилучення Національний банк повідомляє поліцію, а підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам для проведення розслідувань", — констатували фахівці порталу "Гаразд".

Тож українці втрачають гроші без можливості компенсації. Такий самий результат очікується у випадку доведення неплатоспроможності валюти. Банк чи обмінник вилучить купюри з ознаками:

ламінування;

серйозного пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій;

розривів, через які площа паперу зменшилася на понад 45%.

Якщо наявні дефекти заважають визначити придатність готівки до обігу, то її направляють в НБУ для перевірки. Від результату дослідження залежить, чи отримає власник компенсацію за втрачені гроші. Також фінансового повернення не варто чекати за умови навмисного пошкодження паперу для шахрайських дій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, долари ранніх років емісії можуть не прийняти на обмін. Фінансові установи затверджують додаткові комісії чи подвійні курси, хоча такі дії вважаються незаконними. Аби не ризикувати, краще позбутися старих доларів.

Також ми писали, що готівкову валюту можуть конфіскувати на кордоні. Закон зобов’язує декларувати гроші, якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті. За відсутність декларації загрожують штрафи і навіть вилучення готівки.