Доплати до пенсії — у кого з квітня виплати зростуть майже на 1000 грн

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Старість — це період коли людина потребує додаткової підтримки, але іноді її просто нікому надати. Для цієї категорії пенсіонерів держава передбачила спеціальні надбавки.

Про те, у кого з людей похилого віку пенсія зросте майже на 1000 грн у квітні, зазначається на сайті Верховної ради України.

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Хто може претендувати на надбавку

Одинокі пенсіонери, які потребують допомоги у повсякденному догляді, мають можливість у квітні 2025 року оформити щомісячну грошову надбавку у розмірі 944 гривні.

Ця норма запроваджена згідно з положеннями Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій громадян" та затверджена рішенням Кабінету Міністрів. Для того, щоб отримати зазначену надбавку до пенсії, особа повинна відповідати таким умовам:

проживати без інших осіб;

отримувати пенсію за віком;

вік людини 80 років і старше;

потребувати постійного догляду з медичних причин.

Якщо пенсіонер отримує пенсію, наприклад, у зв’язку з інвалідністю, право на цю доплату він не матиме. Наявність потреби у догляді обов’язково має бути підтверджена медичним висновком та відповідними документами.

Від чого залежить розмір надбавки та як оформити у 2025 році

Для подачі заявки на отримання доплати пенсіонеру необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

висновок лікарсько-консультативної комісії, де вказано потребу в постійному догляді;

довідка з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність іншої надбавки на догляд.

Розмір щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник дорівнює 2 361 гривні, що означає, що сума надбавки складатиме 944,4 гривні.

Раніше ми писали, що Україні люди, яким виповнилося 60 років, можуть безплатно користуватися послугами громадського транспорту. Однак варто врахувати, що дана пільга поширюється не на всі види транспорту.

Також ми розповідали, що згідно з чинним законодавством, пенсійні виплати українців не обкладаються податками, проте з них можуть проводитися окремі утримання. Це може стосуватися аліментів на утримання родини, повернення надлишково отриманих пенсій або компенсації матеріальних збитків, завданих пенсіонером.