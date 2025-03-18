Пільги для українців 60+ — які види транспорту будуть безплатними в квітні

Пенсіонерки в тролейбусі. Фото: УНІАН

В Україні громадяни, які досягли 60-річного віку, мають право безплатно користуватися громадським транспортом. Проте ця пільга стосується не всіх видів транспорту.

Про те, за який транспорт не потрібно буде платити пенсіонерам у квітні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Пільгові умови проїзду для пенсіонерів закріплені постановою Кабінету Міністрів від 17 травня 1993 року під назвою "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно пред’явити пенсійне посвідчення. За відсутності документа проїзд доведеться оплачувати на загальних умовах.

У випадку, якщо в транспорті встановлено автоматизовану систему обліку пасажирів, пенсіонерам необхідно мати спеціальний електронний квиток, який видається безплатно. Водночас право безплатного проїзду поширюється лише на певні види транспорту:

трамваї;

автобуси;

тролейбуси;

приміських електричках (незалежно від місця реєстрації).

Щодо маршрутних таксі, то правила перевезення та список пільгових категорій пасажирів, яких зобов’язані обслуговувати водії, визначаються місцевими органами влади.

У кожному транспортному засобі має бути розміщене оголошення з інформацією про встановлені пільги. Додатково, рішення місцевих рад публікуються на їхніх офіційних сайтах.

На сайті Київського метрополітену вказано, що у 2025 році пенсіонери за віком можуть їздити безплатно за умови наявності електронної багатофункціональної "Картки киянина".

Раніше ми писали, що відповідно до правил пасажирських перевезень, малюки віком до 6 років можуть їздити безплатно, за умови, що вони не займають окремого сидіння. Це правило діє не лише в межах населеного пункту, а і на міжміських чи міжнародних маршрутах.

Також ми розповідали, що для окремих категорій громадян держава передбачила деякі пільги. Завдяки цьому вони можуть користуватися деякими послугами безплатно або ж отримувати їх за меншими цінами.