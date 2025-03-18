Льготы для украинцев 60+ — какие виды транспорта будут бесплатными в апреле

Пенсионерки в троллейбусе. Фото: УНИАН

В Украине граждане, достигшие 60-летнего возраста, имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако эта льгота касается не всех видов транспорта.

О том, за какой транспорт не нужно будет платить пенсионерам в апреле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Льготные условия проезда для пенсионеров закреплены постановлением Кабинета Министров от 17 мая 1993 года под названием "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо предъявить пенсионное удостоверение. При отсутствии документа проезд придется оплачивать на общих условиях.

В случае, если в транспорте установлена автоматизированная система учета пассажиров, пенсионерам необходимо иметь специальный электронный билет, который выдается бесплатно. В то же время право бесплатного проезда распространяется только на определенные виды транспорта:

трамваи;

автобусы;

троллейбусы;

пригородных электричках (независимо от места регистрации).

Что касается маршрутных такси, то правила перевозки и список льготных категорий пассажиров, которых обязаны обслуживать водители, определяются местными органами власти.

В каждом транспортном средстве должно быть размещено объявление с информацией об установленных льготах. Дополнительно, решения местных советов публикуются на их официальных сайтах.

На сайте Киевского метрополитена указано, что в 2025 году пенсионеры по возрасту могут ездить бесплатно при условии наличия электронной многофункциональной "Карта киевлянина".

Ранее мы писали, что в соответствии с правилами пассажирских перевозок, малыши в возрасте до 6 лет могут ездить бесплатно, при условии, что они не занимают отдельного сиденья. Это правило действует не только в пределах населенного пункта, но и на междугородних или международных маршрутах.

Также мы рассказывали, что для отдельных категорий граждан государство предусмотрело некоторые льготы. Благодаря этому они могут пользоваться некоторыми услугами бесплатно или получать их по меньшим ценам.