Громадський транспорт не для всіх — кому можуть відмовити в проїзді у 2025

Чоловік сідає в маршрутку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Щодня мільйони українців користуються громадським транспортом, навіть не замислюючись про те, що існують чіткі правила поведінки в салоні. Може здатись, що це просто рекомендації, але це не зовсім так. Є перелік порушень, за які водій має право відмовити у проїзді пасажиру.

Про те, кого можуть висадити з громадського транспорту у 2025 році, повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Згідно з правилами перевезень на автомобільному пасажирському транспорті, людина втрачає право на проїзд, якщо вона:

забруднює салон транспорту;

не має квитка або проїзного документа;

перебуває у стані сильного алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

створює дискомфорт іншим пасажирам або порушує громадський порядок;

перевозить багаж, який неможливо безпечно розмістити або який може пошкодити майно;

якщо кількість пасажирів перевищує допустиму місткість транспорту.

Тобто навіть наявність квитка не гарантує право на проїзд. Водій може відмовити у перевезенні, якщо вважає, що пасажир або його речі можуть становити загрозу для інших людей, їх майна чи транспорту.

Що робити, якщо пільговика не пустили у транспорт

Закон зобов’язує перевізників забезпечувати безплатний проїзд для громадян, які мають на це право. Якщо пільговика безпідставно не пустили в транспорт, потрібно зібрати таку інформацію:

зафіксувати ПІБ водія та номер транспорту;

знайти свідків, якщо плануєте звертатися до суду;

записати маршрут, час поїздки та зберегти квиток;

дізнатися назву перевізника та його контакти (інформація зазвичай розміщується на кабіні водія).

Вся ця інформація вам знадобиться, щоб правильно підготувати скаргу, яку потім потрібно направити до уповноважених органів. Якщо водій вимагає оплату з пільговика або відмовляється рухатись маршрутом, слід викликати поліцію. Регулярні порушення такого плану можуть стати підставою для звільнення водія або покарання перевізника.

Раніше ми писали, що багато українців, які мають право на безоплатний проїзд, нерідко зіштовхуються із ситуацією, коли водій маршрутки відмовляється перевозити їх, аргументуючи це тим, що всі місця для пільговиків уже зайняті. Але чи дійсно перевізники можуть обмежувати кількість таких місць.

Також ми розповідали, що щоденно українці користуються громадським транспортом, зокрема тролейбусами. У ролі пасажирів важливо дотримуватися встановлених правил поведінки.