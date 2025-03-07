Пільговий проїзд у маршрутках — скільки місць виділятимуть перевізники в березні 2025

Пенсіонер виходить з маршрутки. Фото: УНІАН

Багато українців, які мають право на безплатний проїзд, стикалися із ситуацією, коли водій маршрутки відмовлявся взяти людину, посилаючись на те, що всі пільгові місця вже зайняті. Однак чи мають перевізники право обмежувати кількість пільгових місць і що робити в таких ситуаціях.

В законі України "Про транспорт" визначено, скільки місць має виділяти перевізник для пільговиків у березні 2025 року.

Читайте також:

Чи можуть пільговику відмовити в проїзді

Згідно зі статтею 38-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", люди, які мають пільги, та їхні супроводжуючі (не більше одного) мають право на безплатний проїзд у міському транспорті. Це правило обов'язкове для всіх перевізників, незалежно від форми власності.

А в статті 12 Закону "Про Транспорт" зазначається, що держава гарантує право громадян на пільговий проїзд. Тобто закон не дозволяє водіям маршруток відмовляти пільговикам у безплатному проїзді.

Відповідно до підпункту 10 пункту 145 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Кабміном, транспортні компанії повинні перевозити всіх пасажирів, включаючи пільговиків.

Жоден нормативний акт не встановлює обмежень на кількість пільговиків у транспорті. Натомість стаття 38-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" прямо

забороняє обмежувати права пільгових категорій на безплатний проїзд.

Мало того, стаття 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за безпідставну відмову в пільговому перевезенні.

Чому пільговикам все ж відмовляють

Основною причиною обмежень є відсутність ефективної системи обліку пільгових перевезень і відсутність компенсацій перевізникам. Місцеві бюджети часто не мають достатніх коштів для покриття цих витрат. Як наслідок перевізники встановлюють власні обмеження, приймаючи лише кількох пільговиків за рейс.

Однак така практика не має правових підстав. Водії не мають права відмовляти пільговикам у проїзді, навіть якщо перевізник запровадив умовні "ліміти".

У будь-якому випадку порушення прав пільговиків у громадському транспорті — це не тільки етичне питання, але й порушення закону, яке передбачає адміністративну відповідальність перевізників.

Раніше ми писали, що деяких пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити в вагон або навіть попросити залишити поїзд після його відправлення. Крім очевидних причин, таких як відсутність квитка, існують й інші підстави, через які людину можуть висадити з поїзда.

Також ми розповідали, що люди поважного віку потребують особливої уваги з боку держави. В Україні особи, які досягли 60 років, мають право на різноманітні державні пільги, зокрема на безплатний проїзд у громадському транспорті.