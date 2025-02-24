Квитка недостатньо — чому працівники Укрзалізниці можуть висадити пасажира у 2025 році

Провідник тримає квитки. Фото: УНІАН

Щодня тисячі українців подорожують потягами Укрзалізниці. Однак декого з пасажирів можуть не впустити у вагон або навіть попросити покинути поїзд після його відправлення. Окрім очевидних підстав, таких як відсутність квитка, є ще кілька причин, чому людину можуть висадити з поїзда.

Про те, чому пасажира можуть зняти з поїзда у 2025 році, зазначається на офіційному сайті Укрзалізниці.

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За яких умов пасажира можуть висадити з поїзда

Відповідно до правил перевезень Укрзалізниці, існує кілька випадків, коли пасажиру можуть відмовити в посадці або ж висадити з поїзда навіть під час його руху. Це допускається у таких випадках:

Стан здоров’я: якщо пасажир потребує медичної допомоги, його висаджують за участі медиків. До прибуття на станцію пасажир ізолюється від інших. Перевезення заборонених предметів: якщо пасажир відмовляється здати заборонені речі або вага багажу перевищує 50 кг, на квитку робиться позначка "Неправильне перевезення ручної поклажі". Стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння: якщо пасажир порушує громадський порядок або створює дискомфорт іншим, квиток анулюють з позначкою "Відмовлено в перевезенні на підставі пункту 8.38 Правил". У разі необхідності викликається поліція.

Особисті речі пасажира, якого висадили через хворобу, передають начальнику вокзалу з оформленням акту. Після одужання пасажир може отримати свої речі та компенсацію за невикористану частину квитка (без вартості плацкарти). Він також може продовжити поїздку, пред’явивши медичну довідку та акт у касі.

Чи можна оскаржити дії працівників Укрзалізниці

Якщо пасажир вважає дії залізничників неправомірними, ситуацію вирішує начальник станції або поїзда, залежно від обставин. У разі незгоди з рішенням начальника, пасажир може звернутися до суду або подати претензію згідно з чинним законодавством.

На кожній станції та в поїзді є книга скарг та пропозицій, куди можна внести свої зауваження. Також пасажири мають можливість звернутися до гарячої лінії Укрзалізниці з питаннями щодо обслуговування та захисту прав споживачів.

Раніше ми писали, що кожен із нас буває не лише пішоходом, а й пасажиром громадського транспорту. У місті ми часто подорожуємо автобусами, трамваями чи маршрутками, і важливо дотримуватись правил, щоб не створювати незручностей іншим.

Також ми розповідали, що після зупинення авіаперельотів в Україні залізничний транспорт став основним способом пересування на далекі відстані. Щодня тисячі людей користуються послугами Укрзалізниці, але не всі знають, які сервіси доступні пасажирам безплатно.