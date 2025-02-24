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Правила Укрзализныци — за что могут снять с поезда в 2025 году

24 февраля 2025 07:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Билета недостаточно — почему работники Укрзализныци могут высадить пассажира в 2025 году
Проводник держит билеты. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Ежедневно тысячи украинцев путешествуют поездами Укрзализныци. Однако некоторых пассажиров могут не впустить в вагон или даже попросить покинуть поезд после его отправления. Кроме очевидных оснований, таких как отсутствие билета, есть еще несколько причин, почему человека могут высадить из поезда.

О том, почему пассажира могут снять с поезда в 2025 году, отмечается на официальном сайте Укрзализныци.

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При каких условиях пассажира могут высадить из поезда

Согласно правилам перевозок Укрзализныци, существует несколько случаев, когда пассажиру могут отказать в посадке или высадить из поезда даже во время его движения. Это допускается в следующих случаях:

  1. Состояние здоровья: если пассажир нуждается в медицинской помощи, его высаживают при участии медиков. До прибытия на станцию пассажир изолируется от других.
  2. Перевозка запрещенных предметов: если пассажир отказывается сдать запрещенные вещи или вес багажа превышает 50 кг, на билете делается отметка "Неправильная перевозка ручной клади".
  3. Состояние алкогольного или наркотического опьянения: если пассажир нарушает общественный порядок или создает дискомфорт другим, билет аннулируют с пометкой "Отказано в перевозке на основании пункта 8.38 Правил". В случае необходимости вызывается полиция.

Личные вещи пассажира, которого высадили из-за болезни, передают начальнику вокзала с оформлением акта. После выздоровления пассажир может получить свои вещи и компенсацию за неиспользованную часть билета (без стоимости плацкарты). Он также может продолжить поездку, предъявив медицинскую справку и акт в кассе.

Можно ли обжаловать действия работников Укрзализныци

Если пассажир считает действия железнодорожников неправомерными, ситуацию решает начальник станции или поезда, в зависимости от обстоятельств. В случае несогласия с решением начальника, пассажир может обратиться в суд или подать претензию согласно действующему законодательству.

На каждой станции и в поезде есть книга жалоб и предложений, куда можно внести свои замечания. Также пассажиры имеют возможность обратиться на "горячую линию" Укрзализныци с вопросами по обслуживанию и защите прав потребителей.

Ранее мы писали, что каждый из нас бывает не только пешеходом, но и пассажиром общественного транспорта. В городе мы часто путешествуем автобусами, трамваями или маршрутками, и важно соблюдать правила, чтобы не создавать неудобств другим.

Также мы рассказывали, что после остановки авиаперелетов в Украине железнодорожный транспорт стал основным способом передвижения на дальние расстояния. Ежедневно тысячи людей пользуются услугами Укрзализныци, но не все знают, какие сервисы доступны пассажирам бесплатно.

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