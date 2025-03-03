Пільги в метрополітені — кому не потрібно оплачувати проїзд в березні

Бабуся заходить в метро за посвідченням. Фото: УНІАН

Щодня тисячі українців користуються метро. Це один з найдешевших та найшвидших видів транспорту у великих містах. Більшість пасажирів сплачують за проїзд 8 гривень, проте для окремих категорій громадян діють пільгові умови.

Про те, хто належить до пільгових категорій населення, які можуть безплатно користуватись підземкою в березні 2025 року, зазначається на сайті Київського метрополітену.

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В березні 2025 року низка категорій громадян зможуть користуватися підземкою безплатно. До списку пільговиків належать:

Учасники бойових дій — за наявності посвідчення або "Картки киянина". Особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та їхні супроводжуючі (за відповідним документом). Громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (за пред’явленням документа). Учасники Другої світової війни та інші особи, які мають право на пільги.

Пільговими умовами можуть скористатися також ветерани різних служб, зокрема:

Колишні працівники Національної поліції, податкової міліції, Держспецзв’язку. Ветерани пожежної охорони, військової служби, органів внутрішніх справ. Колишні співробітники Державної кримінально-виконавчої служби та служби цивільного захисту.

Також право на безплатний проїзд мають військовослужбовці, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій та батьки загиблих, зниклих безвісти або померлих захисників України.

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Крім вище згаданих категорій громадян, пільговий проїзд доступний для постраждалих через аварію на ЧАЕС:

Ліквідаторів другої категорії. Дітей з інвалідністю, які зазнали впливу катастрофи. Осіб з інвалідністю, що брали участь у ліквідації наслідків аварії.

Безплатний проїзд у метро — це важливий елемент соціальної підтримки для ветеранів, військових, людей з інвалідністю, постраждалих від ЧАЕС та інших пільгових категорій. Однак важливо пам’ятати, що пільги надаються лише за наявності документів, які підтверджують право на безплатний проїзд конкретної людини.

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Раніше ми писали, що в березні 2025 року деякі українці зможуть безоплатно користуватися маршрутками. Держава забезпечує такі пільги для соціально незахищених груп населення, проте перевізники часто обмежують кількість місць для пільговиків.