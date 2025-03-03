Льготы в метрополитене — кому не нужно оплачивать проезд в марте

Льготные условия проезда в метро — кто не будет платить в марте
Ежедневно тысячи украинцев пользуются метро. Это один из самых дешевых и быстрых видов транспорта в крупных городах. Большинство пассажиров платят за проезд 8 гривен, однако для отдельных категорий граждан действуют льготные условия.
О том, кто относится к льготным категориям населения, которые могут бесплатно пользоваться подземкой в марте 2025 года, отмечается на сайте Киевского метрополитена.
Кто имеет право на бесплатный проезд в метро
В марте 2025 года ряд категорий граждан смогут пользоваться подземкой бесплатно. В список льготников входят:
- Участники боевых действий — при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина".
- Лица с инвалидностью вследствие боевых действий и их сопровождающие (по соответствующему документу).
- Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (по предъявлению документа).
- Участники Второй мировой войны и другие лица, имеющие право на льготы.
Льготными условиями могут воспользоваться также ветераны различных служб, в частности:
- Бывшие работники Национальной полиции, налоговой милиции, Госспецсвязи.
- Ветераны пожарной охраны, военной службы, органов внутренних дел.
- Бывшие сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы и службы гражданской защиты.
Также право на бесплатный проезд имеют военнослужащие, получившие инвалидность вследствие боевых действий и родители погибших, пропавших без вести или умерших защитников Украины.
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Кроме выше упомянутых категорий граждан, льготный проезд доступен для пострадавших из-за аварии на ЧАЭС:
- Ликвидаторов второй категории.
- Детей с инвалидностью, которые подверглись воздействию катастрофы.
- Лиц с инвалидностью, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.
Бесплатный проезд в метро — это важный элемент социальной поддержки для ветеранов, военных, людей с инвалидностью, пострадавших от ЧАЭС и других льготных категорий. Однако важно помнить, что льготы предоставляются только при наличии документов, подтверждающих право на бесплатный проезд конкретного человека.
Ранее мы писали, что в Украине предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для отдельных категорий населения. Это право имеют не только пенсионеры, но и другие граждане, которые соответствуют установленным требованиям.
Ранее мы писали, что в марте 2025 года некоторые украинцы смогут бесплатно пользоваться маршрутками. Государство обеспечивает такие льготы для социально незащищенных групп населения, однако перевозчики часто ограничивают количество мест для льготников.
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