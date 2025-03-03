Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Льготные условия проезда в метро — кто не будет платить в марте arrow

Льготные условия проезда в метро — кто не будет платить в марте

3 марта 2025 16:47
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы в метрополитене — кому не нужно оплачивать проезд в марте
Бабушка заходит в метро по удостоверению. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Ежедневно тысячи украинцев пользуются метро. Это один из самых дешевых и быстрых видов транспорта в крупных городах. Большинство пассажиров платят за проезд 8 гривен, однако для отдельных категорий граждан действуют льготные условия.

О том, кто относится к льготным категориям населения, которые могут бесплатно пользоваться подземкой в марте 2025 года, отмечается на сайте Киевского метрополитена.

Читайте также:

Кто имеет право на бесплатный проезд в метро

В марте 2025 года ряд категорий граждан смогут пользоваться подземкой бесплатно. В список льготников входят:

  1. Участники боевых действий — при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина".
  2. Лица с инвалидностью вследствие боевых действий и их сопровождающие (по соответствующему документу).
  3. Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (по предъявлению документа).
  4. Участники Второй мировой войны и другие лица, имеющие право на льготы.

Льготными условиями могут воспользоваться также ветераны различных служб, в частности:

  1. Бывшие работники Национальной полиции, налоговой милиции, Госспецсвязи.
  2. Ветераны пожарной охраны, военной службы, органов внутренних дел.
  3. Бывшие сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы и службы гражданской защиты.

Также право на бесплатный проезд имеют военнослужащие, получившие инвалидность вследствие боевых действий и родители погибших, пропавших без вести или умерших защитников Украины.

Могут ли чернобыльцы бесплатно ездить в метро

Кроме выше упомянутых категорий граждан, льготный проезд доступен для пострадавших из-за аварии на ЧАЭС:

  1. Ликвидаторов второй категории.
  2. Детей с инвалидностью, которые подверглись воздействию катастрофы.
  3. Лиц с инвалидностью, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.

Бесплатный проезд в метро — это важный элемент социальной поддержки для ветеранов, военных, людей с инвалидностью, пострадавших от ЧАЭС и других льготных категорий. Однако важно помнить, что льготы предоставляются только при наличии документов, подтверждающих право на бесплатный проезд конкретного человека.

Ранее мы писали, что в Украине предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для отдельных категорий населения. Это право имеют не только пенсионеры, но и другие граждане, которые соответствуют установленным требованиям.

Ранее мы писали, что в марте 2025 года некоторые украинцы смогут бесплатно пользоваться маршрутками. Государство обеспечивает такие льготы для социально незащищенных групп населения, однако перевозчики часто ограничивают количество мест для льготников.

метро транспорт льготы проезд общественный транспорт
Реклама
Реклама
Реклама