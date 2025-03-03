Пільговий проїзд у 2025 році — хто окрім пенсіонерів не платитиме за транспорт

Люди на автобусній зупинці. Фото: УНІАН

В Україні діють пільги на безоплатний проїзд у громадському транспорті для окремих категорій громадян. Це право мають не лише пенсіонери, а й інші групи населення, які відповідають визначеним критеріям.

Про те, хто має право на пільговий проїзд у громадському транспорті у березні 2025 року, зазначається в Законі України "Про автомобільний транспорт".

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Хто може безплатно користуватись громадським транспортом

Відповідно до законодавства, право на безплатний проїзд у міському електротранспорті та автобусах загального користування мають такі категорії громадян:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

діти з багатодітних сімей;

громадяни з інвалідністю I та II групи;

військовослужбовці строкової служби;

військові, які стали інвалідами внаслідок війни;

діти до 6 років (без окремого місця для сидіння);

ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС (II категорія);

особи з інвалідністю війни та прирівняні до них категорії;

батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;

реабілітовані особи, які отримали інвалідність через репресії;

діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

громадяни, постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи (I категорія);

співробітники поліції та СБУ під час виконання службових завдань;

супроводжуючі осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи);

ветерани військової служби, Нацполіції, Державної податкової служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, кримінально-виконавчої служби та інших відомств.

Чому можуть відмовити в пільговому проїзді

Перевізники не можуть вимагати оплату з цих категорій громадян. За відмову без законних підстав, водій може отримати штраф у розмірі 170 гривень (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Однак, щоб скористатися безплатним проїздом, пасажир повинен мати при собі документ, що підтверджує право на пільгу. Це може бути посвідчення або інші офіційні документи.

Правила користування громадським транспортом можуть відрізнятися, залежно від регіону. Наприклад, у Києві ознайомитися з повним переліком пільг та необхідних документів можна на офіційному сайті КП "Київпастранс".

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