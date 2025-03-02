Безплатні послуги від Укрзалізниці в березні — що входить у вартість квитка

Люди в вагоні поїзда. Фото: УНІАН

Щодня тисячі українців користуються потягами Укрзалізниці. Це найкомфортніший та швидкий спосіб пересування країною. Придбавши квиток на поїзд пасажиру доступно чимало додаткових послуг, про які дехто навіть не здогадується.

Про те, які послуги перевізник надаватиме своїм пасажирам безплатно в березні 2025 року, зазначається на сайті Укрзалізниці.

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Список послуг, які входять у вартість квитка

З моменту припинення авіарейсів Україною залізничний транспорт перетворився на найпопулярніший спосіб пересування. Це зручний і швидкий варіант подорожей, яким щодня користуються тисячі українців. Однак не всі знають, що залізничний квиток надає не лише право на проїзд, а й доступ до різних безплатних послуг:

отримання питної води та окропу у провідника;

доступ до аптечки з основними медикаментами;

використання холодильника або мікрохвильової печі в купе провідника;

можливість скористатися туалетами на станціях і вокзалах, через які проходить поїзд;

користування платними залами очікування та вбиральнями, якщо безоплатних альтернатив на вокзалі немає;

отримання ременів безпеки для дорослих і дітей, які подорожують на верхніх полицях.

Про що можуть не знати пасажири Укрзалізниці

Одна з поширених ситуацій — пасажир випадково пропустив свою зупинку. Якщо так сталося, немає причин для хвилювання. Квиток надає можливість пасажиру повернутись на потрібну станцію. Для цього потрібно звернутися до начальника поїзда, показати свій квиток і отримати відповідний акт.

Також важливо знати, що у вартість проїзного документа вже включене страхування. Якщо під час поїздки пасажир зазнав травми, він має право на компенсацію. Головне — зафіксувати випадок, зберегти квиток і звернутися до страхової компанії.

Окрім цього, пасажирам не потрібно самостійно прибирати постільну білизну. Відповідно до правил, провідник зобов’язаний видати чистий комплект і зібрати використану білизну за 30 хвилин до прибуття поїзда.

Раніше ми писали, що деяким пасажирам можуть відмовити у посадці або навіть висадити з вагона після відправлення поїзда. Крім очевидних причин, таких як відсутність квитка, існують й інші обставини, через які людину можуть зняти з рейсу.

Також ми розповідали, що у березні 2025 року пенсіонери зможуть і далі безоплатно користуватися міським і приміським транспортом. Водночас для отримання пільги потрібно мати при собі відповідне посвідчення чи довідку.