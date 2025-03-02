Бесплатные услуги от Укрзализныци в марте — что входит в стоимость билета

Бесплатные услуги для пассажиров УЗ в марте — что входит в билет
Ежедневно тысячи украинцев пользуются поездами Укрзализныци. Это самый комфортный и быстрый способ передвижения по стране. Приобретя билет на поезд пассажиру доступно немало дополнительных услуг, о которых некоторые даже не догадываются.
О том, какие услуги перевозчик будет предоставлять своим пассажирам бесплатно в марте 2025 года, отмечается на сайте Укрзализныци.
Список услуг, которые входят в стоимость билета
С момента прекращения авиарейсов по Украине железнодорожный транспорт превратился в самый популярный способ передвижения. Это удобный и быстрый вариант путешествий, которым ежедневно пользуются тысячи украинцев. Однако не все знают, что железнодорожный билет предоставляет не только право на проезд, но и доступ к различным бесплатным услугам:
- получение питьевой воды и кипятка у проводника;
- доступ к аптечке с основными медикаментами;
- использование холодильника или микроволновой печи в купе проводника;
- возможность воспользоваться туалетами на станциях и вокзалах, через которые проходит поезд;
- пользование платными залами ожидания и уборными, если бесплатных альтернатив на вокзале нет;
- получение ремней безопасности для взрослых и детей, путешествующих на верхних полках.
О чем могут не знать пассажиры Укрзализныци
Одна из распространенных ситуаций — пассажир случайно пропустил свою остановку. Если так произошло, нет причин для волнения. Билет предоставляет возможность пассажиру вернуться на нужную станцию. Для этого нужно обратиться к начальнику поезда, показать свой билет и получить соответствующий акт.
Также важно знать, что в стоимость проездного документа уже включено страхование. Если во время поездки пассажир получил травму, он имеет право на компенсацию. Главное — зафиксировать случай, сохранить билет и обратиться в страховую компанию.
Кроме этого, пассажирам не нужно самостоятельно убирать постельное белье. Согласно правилам, проводник обязан выдать чистый комплект и собрать использованное белье за 30 минут до прибытия поезда.
Ранее мы писали, что некоторым пассажирам могут отказать в посадке или даже высадить из вагона после отправления поезда. Кроме очевидных причин, таких как отсутствие билета, существуют и другие обстоятельства, по которым человека могут снять с рейса.
Также мы рассказывали, что в марте 2025 года пенсионеры смогут и дальше бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. В то же время для получения льготы нужно иметь при себе соответствующее удостоверение или справку.
Читайте Новини.LIVE!