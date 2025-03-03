Льготный проезд в 2025 году — кто кроме пенсионеров не будет платить за транспорт

Люди на автобусной остановке. Фото: УНИАН

В Украине действуют льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для отдельных категорий граждан. Это право имеют не только пенсионеры, но и другие группы населения, которые соответствуют определенным критериям.

О том, кто имеет право на льготный проезд в общественном транспорте в марте 2025 года, отмечается в Законе Украины "Об автомобильном транспорте".

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В соответствии с законодательством, право на бесплатный проезд в городском электротранспорте и автобусах общего пользования имеют следующие категории граждан:

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

граждане с инвалидностью I и II группы;

военнослужащие срочной службы;

военные, которые стали инвалидами вследствие войны;

дети до 6 лет (без отдельного места для сидения);

ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС (II категория);

лица с инвалидностью войны и приравненные к ним категории;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

реабилитированные лица, получившие инвалидность из-за репрессий;

дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;

граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы (I категория);

сотрудники полиции и СБУ во время выполнения служебных задач;

сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного человека);

ветераны военной службы, Нацполиции, Государственной налоговой службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной службы и других ведомств.

Почему могут отказать в льготном проезде

Перевозчики не могут требовать оплату с этих категорий граждан. За отказ без законных оснований, водитель может получить штраф в размере 170 гривен (10 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Однако, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажир должен иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу. Это может быть удостоверение или другие официальные документы.

Правила пользования общественным транспортом могут отличаться в зависимости от региона. Например, в Киеве ознакомиться с полным перечнем льгот и необходимых документов можно на официальном сайте КП "Киевпастранс".

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