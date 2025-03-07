Льготный проезд в маршрутках — сколько мест будут выделять перевозчики в марте 2025 года

Пенсионер выходит из маршрутки. Фото: УНИАН

Многие украинцы, имеющие право на бесплатный проезд, сталкивались с ситуацией, когда водитель маршрутки отказывался взять человека, ссылаясь на то, что все льготные места уже заняты. Однако имеют ли перевозчики право ограничивать количество льготных мест и что делать в таких ситуациях.

В законе Украины "О транспорте" определено, сколько мест должен выделять перевозчик для льготников в марте 2025 года.

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Могут ли льготнику отказать в проезде

Согласно статье 38-1 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", люди, которые имеют льготы, и их сопровождающие (не более одного) имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Это правило обязательно для всех перевозчиков, независимо от формы собственности.

А в статье 12 Закона "О транспорте" отмечается, что государство гарантирует право граждан на льготный проезд. То есть закон не позволяет водителям маршруток отказывать льготникам в бесплатном проезде.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 145 Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных Кабмином, транспортные компании должны перевозить всех пассажиров, включая льготников.

Ни один нормативный акт не устанавливает ограничений на количество льготников в транспорте. Зато статья 38-1 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" прямо

запрещает ограничивать права льготных категорий на бесплатный проезд.

Мало того, статья 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от восьми до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан за безосновательный отказ в льготной перевозке.

Почему льготникам все же отказывают

Основной причиной ограничений является отсутствие эффективной системы учета льготных перевозок и отсутствие компенсаций перевозчикам. Местные бюджеты часто не имеют достаточных средств для покрытия этих расходов. Как следствие перевозчики устанавливают собственные ограничения, принимая лишь нескольких льготников за рейс.

Однако такая практика не имеет правовых оснований. Водители не имеют права отказывать льготникам в проезде, даже если перевозчик ввел условные "лимиты".

В любом случае нарушение прав льготников в общественном транспорте — это не только этический вопрос, но и нарушение закона, которое предусматривает административную ответственность перевозчиков.

Ранее мы писали, что некоторых пассажиров Укрзализныци могут не пустить в вагон или даже попросить покинуть поезд после его отправления. Кроме очевидных причин, таких как отсутствие билета, существуют и другие основания, по которым человека могут высадить из поезда.

Также мы рассказывали, что люди почтенного возраста нуждаются в особом внимании со стороны государства. В Украине лица, достигшие 60 лет, имеют право на различные государственные льготы, в частности на бесплатный проезд в общественном транспорте.