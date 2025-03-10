Обмеження для пасажирів — з яким багажем українців не пустять в тролейбус у 2025

Чоловік в тролейбусі. Фото: УНІАН

Щодня українці користуються громадським транспортом, зокрема тролейбусами. Перебуваючи в ролі пасажира, громадянам варто дотримуватись певних норм поведінки аби не наражати себе чи інших пасажирів на небезпеку.

Про те, з чим людину можуть не пустити в тролейбус у 2025 році, зазначається на сайті Чернігівського тролейбусного управління.

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Що заборонено робити в тролейбусі

Для безпеки та комфорту пасажирів у міському електротранспорті (тролейбусах) діють чіткі правила. Вони регулюють порядок перевезення, оплату проїзду, а також права й обов’язки пасажирів. Ось що категорично заборонено під час поїздки:

Порушувати громадський порядок. Заходити в транспорт із морозивом. Перебувати в кабіні водія без дозволу. Відвертати водія під час руху розмовами або іншими діями. Засмічувати салон, псувати обладнання, викидати сміття у вікно. Вживати алкоголь, палити, голосно слухати музику або висовуватися з вікон. Їхати в брудному одязі або перевозити речі, що можуть забруднити салон чи пасажирів.

З чим можуть не пустити у тролейбус у 2025 році

В тролейбусах також діє низка заборон, щодо перевезення багажу, а тому з деякими предметами пасажиру можуть відмовити в проїзді. Перш за все варто звернути увагу на габарити поклажі. В тролейбусі заборонено везти багаж розміром понад 100 × 50 × 30 см або вагою більше ніж 40 кг. Також не допускаються предмети завдовжки понад 190 см і діаметром більше ніж 30 см (виняток — складні велосипеди, дитячі та інвалідні візки, лижі). Окрім того, заборонено:

Брати із собою вибухові, легкозаймисті, отруйні чи їдкі речовини. Мати при собі колючі або ріжучі предмети без належної упаковки. Перевозити вогнепальну зброю без чохла та дозвільних документів. Брати із собою дрібних тварин без клітки (без повідця і намордника — для собак), а також перевозити котів без відповідних документів.

Дотримання встановлених норм дозволяє уникнути неприємних ситуацій та забезпечити комфортне і безпечне перебування в тролейбусі для всіх пасажирів. Важливо пам'ятати, що порушення правил може не тільки зіпсувати вашу поїздку, а й становитиме небезпеку для оточення.

Раніше ми писали, що місцеві бюджети часом не виділяють достатньо фінансів для покриття витрат на перевезення пільговиків. Як результат, перевізники запроваджують власні обмеження, залишаючи обмежену кількість пільгових місць на кожен рейс.

Також ми розповідали, що перед поїздкою важливо ознайомитися з правилами Укрзалізниці щодо допустимих розмірів та вмісту ручної поклажі. Існує список заборонених предметів, з якими людину не пустять в поїзд.