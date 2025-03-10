Ограничения для пассажиров — с каким багажом украинцев не пустят в троллейбус в 2025

Мужчина в троллейбусе. Фото: УНИАН

Ежедневно украинцы пользуются общественным транспортом, в частности троллейбусами. Находясь в роли пассажира, гражданам следует придерживаться определенных норм поведения, чтобы не подвергать себя или других пассажиров опасности.

О том, с чем человека могут не пустить в троллейбус в 2025 году, отмечается на сайте Черниговского троллейбусного управления.

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Что запрещено делать в троллейбусе

Для безопасности и комфорта пассажиров в городском электротранспорте (троллейбусах) действуют четкие правила. Они регулируют порядок перевозки, оплату проезда, а также права и обязанности пассажиров. Вот что категорически запрещено во время поездки:

Нарушать общественный порядок. Заходить в транспорт с мороженым. Находиться в кабине водителя без разрешения. Отвлекать водителя во время движения разговорами или другими действиями. Засорять салон, портить оборудование, выбрасывать мусор в окно. Употреблять алкоголь, курить, громко слушать музыку или высовываться из окон. Ехать в грязной одежде или перевозить вещи, которые могут испачкать салон или пассажиров.

С чем могут не пустить в троллейбус в 2025 году

В троллейбусах также действует ряд запретов, по перевозке багажа, а потому, с некоторыми предметами, пассажиру могут отказать в проезде. Сперва стоит обратить внимание на габариты поклажи. В троллейбусе запрещено везти багаж размером более 100 × 50 × 30 см или весом более 40 кг. Также не допускаются предметы длиной более 190 см и диаметром более 30 см (исключение — складные велосипеды, детские и инвалидные коляски, лыжи). Кроме того, запрещено:

Брать с собой взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые или едкие вещества. Иметь при себе колющие или режущие предметы без надлежащей упаковки. Перевозить огнестрельное оружие без чехла и разрешительных документов. Брать с собой мелких животных без клетки (без поводка и намордника — для собак), а также перевозить котов без соответствующих документов.

Соблюдение установленных норм позволяет избежать неприятных ситуаций и обеспечить комфортное и безопасное пребывание в троллейбусе для всех пассажиров. Важно помнить, что нарушение правил может не только испортить вашу поездку, но и будет представлять опасность для окружающих.

Ранее мы писали, что местные бюджеты порой не выделяют достаточно финансов для покрытия расходов на перевозку льготников. Как результат, перевозчики вводят собственные ограничения, оставляя ограниченное количество льготных мест на каждый рейс.

Также мы рассказывали, что перед поездкой важно ознакомиться с правилами Укрзализныци относительно допустимых размеров и содержимого ручной клади. Существует список запрещенных предметов, с которыми человека не пустят в поезд.