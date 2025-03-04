Список заборонених речей в поїздах Укрзалізниці — з чим пасажира не пустять у вагон у 2025

Люди заходять в поїзд. Фото: УНІАН

Залізниця — це швидкий та комфортний транспорт, який щодня обирають тисячі українців. Однак перед подорожжю важливо ознайомитися з вимогами Укрзалізниці щодо розмірів і вмісту ручної поклажі. Також існує перелік предметів, які заборонено перевозити у пасажирських вагонах.

Про те, з чим українців не пустять у вагон потяга у 2025 році, зазначається в правилах перевезення пасажирів Укрзалізниці.

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Правила перевезення ручної поклажі у 2025 році

Пасажири мають право брати з собою багаж загальною вагою до 50 кг. Без додаткової оплати дозволено провозити до 36 кг, а за кожний кілограм понад цю норму (до 50 кг) потрібно доплатити за тарифом перевезення багажу. Вимоги стосуються всіх видів квитків:

дитячих;

пільгових;

стандартних;

безплатних проїзних.

Водночас розмір поклажі за трьома вимірами не повинен перевищувати 200 см. Багаж, що перевищує допустимі 50 кг, перевозити у пасажирських вагонах заборонено.

Не допускається перевезення обладнання, що за сумарними габаритами перевищує 200 см, а у спальних вагонах — апаратури, яка ширша за дверний прохід купе.

Електронну, відео- та аудіотехніку можна перевозити як ручну поклажу, якщо її вага не перевищує 50 кг, а розміри вписуються у ліміт 200 см.

Ручна поклажа повинна зберігатися у спеціально відведених місцях. Пасажир сам відповідає за її збереження протягом подорожі. Окрім основного багажу, пасажири можуть безплатно взяти з собою: портфель, сумку, фотоапарат, відеокамеру, спортивний інвентар (лижні палиці, сноуборд, вудлища).

Що не дозволено брати з собою в потяг

До списку заборонених для перевезення речей входять:

Дикі тварини. Речі, що можуть пошкодити або забруднити майно інших пасажирів. Будь-які види зброї (виняток — мисливська та службова, з дотриманням чинних вимог). Вибухові, отруйні, легкозаймисті, радіоактивні та інші небезпечні речовини (наприклад, бензин, спирт, ацетон).

Чи можна взяти домашніх тварин в поїзд

Домашніх улюбленців дозволено перевозити у спеціальних контейнерах чи клітках, при цьому необхідно мати ветеринарний паспорт із відповідними щепленнями та оплатити проїзд тварини.

Собаки великих порід (вище 45 см у холці) можуть подорожувати лише у наморднику та з повідцем в окремому купе. Власник має викупити всі місця у купе за стандартним тарифом, якщо не користується пільгою. Собаки-поводирі, які супроводжують осіб із порушенням зору, можуть їхати безплатно.

Перевезення маленьких домашніх тварин та декоративних птахів у поїздах далекого сполучення оплачується за тарифом 20 кг багажу.

Раніше ми писали, що залізничним транспортом в Україні користуються тисячі пасажирів. Потяги Укрзалізниці залишаються одним із найбільш зручних і швидких способів подорожей країною. Придбавши квиток, мандрівники отримують доступ до широкого переліку додаткових сервісів, про які багато хто навіть не підозрює.

Також ми розповідали, що в мегаполісах метро залишається одним із найдоступніших і найшвидших видів транспорту. Здебільшого вартість проїзду становить 8 гривень, але для певних категорій громадян передбачені пільги.