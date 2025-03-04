Список запрещенных вещей в поездах Укрзализныци — с чем пассажира не пустят в вагон в 2025

Люди заходят в поезд. Фото: УНИАН

Железная дорога — это быстрый и комфортный транспорт, который ежедневно выбирают тысячи украинцев. Однако перед путешествием важно ознакомиться с требованиями Укрзализныци относительно размеров и содержания ручной клади. Также существует перечень предметов, которые запрещено перевозить в пассажирских вагонах.

О том, с чем украинцев не пустят в вагон поезда в 2025 году, отмечается в правилах перевозки пассажиров Укрзализныци.

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Правила перевозки ручной клади в 2025 году

Пассажиры имеют право брать с собой багаж общим весом до 50 кг. Без дополнительной оплаты разрешено провозить до 36 кг, а за каждый килограмм сверх этой нормы (до 50 кг) нужно доплатить по тарифу перевозки багажа. Требования касаются всех видов билетов:

детских;

льготных;

стандартных;

бесплатных проездных.

При этом размер поклажи по трем измерениям не должен превышать 200 см. Багаж, превышающий допустимые 50 кг, перевозить в пассажирских вагонах запрещено.

Не допускается перевозка оборудования, которое по суммарным габаритам превышает 200 см, а в спальных вагонах —- аппаратуры, шире дверного прохода купе.

Электронную, видео- и аудиотехнику можно перевозить как ручную кладь, если ее вес не превышает 50 кг, а размеры вписываются в лимит 200 см.

Ручная кладь должна храниться в специально отведенных местах. Пассажир сам отвечает за ее сохранность в течение путешествия. Кроме основного багажа, пассажиры могут бесплатно взять с собой: портфель, сумку, фотоаппарат, видеокамеру, спортивный инвентарь (лыжные палки, сноуборд, удилища).

Что не разрешено брать с собой в поезд

В список запрещенных для перевозки вещей входят:

Дикие животные. Вещи, которые могут повредить или испачкать имущество других пассажиров. Любые виды оружия (исключение — охотничье и служебное, с соблюдением действующих требований). Взрывчатые, ядовитые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и другие опасные вещества (например, бензин, спирт, ацетон).

Можно ли взять домашних животных в поезд

Домашних любимцев разрешено перевозить в специальных контейнерах или клетках, при этом необходимо иметь ветеринарный паспорт с соответствующими прививками и оплатить проезд животного.

Собаки крупных пород (выше 45 см в холке) могут путешествовать только в наморднике и с поводком в отдельном купе. Владелец должен выкупить все места в купе по стандартному тарифу, если не пользуется льготой. Собаки-поводыри, которые сопровождают лиц с нарушением зрения, могут ехать бесплатно.

Перевозка маленьких домашних животных и декоративных птиц в поездах дальнего следования оплачивается по тарифу 20 кг багажа.

Ранее мы писали, что железнодорожным транспортом в Украине пользуются тысячи пассажиров. Поезда Укрзализныци остаются одним из самых удобных и быстрых способов путешествий по стране. Приобретя билет, путешественники получают доступ к широкому перечню дополнительных сервисов, о которых многие даже не подозревают.

Также мы рассказывали, что в мегаполисах метро остается одним из самых доступных и быстрых видов транспорта. В основном стоимость проезда составляет 8 гривен, но для определенных категорий граждан предусмотрены льготы.