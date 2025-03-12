Общественный транспорт не для всех — кому могут отказать в проезде в 2025 году

Мужчина садится в маршрутку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ежедневно миллионы украинцев пользуются общественным транспортом, даже не задумываясь о том, что существуют четкие правила поведения в салоне. Может показаться, что это просто рекомендации, но это не совсем так. Есть перечень нарушений, за которые водитель имеет право отказать в проезде пассажиру.

О том, кого могут высадить из общественного транспорта в 2025 году, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Согласно правилам перевозок на автомобильном пассажирском транспорте, человек теряет право на проезд, если он:

загрязняет салон транспорта;

не имеет билета или проездного документа;

находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения;

создает дискомфорт другим пассажирам или нарушает общественный порядок;

перевозит багаж, который невозможно безопасно разместить или который может повредить имущество;

если количество пассажиров превышает допустимую вместимость транспорта.

То есть даже наличие билета не гарантирует право на проезд. Водитель может отказать в перевозке, если считает, что пассажир или его вещи могут представлять угрозу для других людей, их имущества или транспорта.

Что делать, если льготника не пустили в транспорт

Закон обязывает перевозчиков обеспечивать бесплатный проезд для граждан, имеющих на это право. Если льготника безосновательно не пустили в транспорт, нужно собрать следующую информацию:

зафиксировать ФИО водителя и номер транспорта;

найти свидетелей, если планируете обращаться в суд;

записать маршрут, время поездки и сохранить билет;

узнать название перевозчика и его контакты (информация обычно размещается на кабине водителя).

Вся эта информация вам понадобится, чтобы правильно подготовить жалобу, которую потом нужно направить в уполномоченные органы. Если водитель требует оплату со льготника или отказывается двигаться по маршруту, следует вызвать полицию. Регулярные нарушения такого плана могут стать основанием для увольнения водителя или наказания перевозчика.

Ранее мы писали, что многие украинцы, которые имеют право на бесплатный проезд, сталкиваются с ситуацией, когда водитель маршрутки отказывается перевозить их, аргументируя это тем, что все места для льготников уже заняты. Но действительно ли перевозчики могут ограничивать количество таких мест.

Также мы рассказывали, что ежедневно украинцы пользуются общественным транспортом, в частности троллейбусами. В роли пассажиров важно соблюдать установленные правила поведения.