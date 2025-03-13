Пенсіонери втрачають на цьому багато грошей — як можна заощадити у 2025

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Заощадити копійку завжди приємно. Для більшості українців для цього потрібно відмовляти собі у певних речах, але є категорія людей, яким для економії нічого робити не потрібно. Держава вже про все подбала, передбачивши для них низку пільг, завдяки яким деякі послуги можна отримати безплатно або зі значною знижкою.

Про те, на чому пенсіонери втрачають гроші у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Які послуги доступні пенсіонерам безплатно або зі знижкою

Хоча законодавство передбачає чимало пільг для пенсіонерів, не всі люди поважного віку знають, що ж саме їм доступно та як скористатись підтримкою. У 2025 році пенсіонери можуть заощадити на таких послугах:

Громадський транспорт

Пенсіонери в Україні мають можливість безоплатно користуватися громадським наземним транспортом та приміськими поїздами за умови пред’явлення відповідного посвідчення або довідки ПФУ. Однак пільга не поширюється на маршрутні таксі.

Житлово-комунальні послуги

У 2025 році пенсіонери можуть розраховувати на субсидію для оплати комунальних послуг. Її розмір залежить від загального доходу сім’ї та вартості комунальних тарифів.

Крім того, мешканці сільської місцевості, які працювали в певних сферах, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. Ця пільга доступна для таких категорій:

Медичних працівників і фармацевтів. Педагогічних працівників. Працівників бібліотек і музеїв. Фахівців із захисту рослин. Працівників державних і комунальних закладів культури та освіти.

Також вона поширюється на придбання палива для опалення житла та скрапленого газу. Для отримання пільги необхідно мати щонайменше три роки стажу на відповідних посадах та офіційно працювати в зазначених сферах на момент виходу на пенсію.

Земельний податок

Згідно з Податковим кодексом України, пенсіонери за віком не сплачують земельний податок. Проте це право не поширюється на осіб, які отримують пенсію за віком на пільгових умовах, якщо вони ще не досягли 60-річного віку. Пільга надається, якщо їхня ділянка не перевищує встановлені межі:

До 0,01 га — для гаражного будівництва. До 0,10 га — для дачного будівництва. До 0,12 га — для садівництва. До 0,25 га — для житлового будівництва в сільській місцевості. До 0,10 га — для будівництва житла в містах. До 0,15 га — для житлового будівництва в селищах. До 2 га — для ведення особистого селянського господарства.

Паркування авто

Деякі пенсіонери не знають, що мають право безплатно паркувати власний автомобіль на платних стоянках.

Юридичні консультації та супровід

Пенсіонери мають право отримати безплатні юридичні консультації, що фінансуються з державного бюджету. Юристи допомагають з питаннями пенсійного забезпечення, соціальних виплат, вирішення майнових спорів тощо.

Раніше ми писали, що попри війну, пенсії та соціальні виплати продовжують нараховуватися. Однак, якщо кошти не знімаються з рахунку протягом тривалого часу, це може призвести до неприємних наслідків.

Також ми розповідали, що ветерани, які отримали інвалідність через бойові дії, мають право на різноманітні пільги. Держава надає підтримку в таких сферах, як медичне обслуговування, комунальні послуги, транспорт та працевлаштування.