Пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни — що доступно у 2025 році

Людині з інвалідністю налаштовують протез. Фото: УНІАН

Ветерани війни, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, мають право на низку соціальних пільг, передбачених українським законодавством. Держава гарантує підтримку в ключових сферах життя — від медичного забезпечення та комунальних знижок до безплатного транспорту та пріоритетного працевлаштування.

Про те, які пільги може отримати людина з інвалідністю внаслідок війни у 2025 році, повідомили на сайті Рівенської обласної державної адміністрації.

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Які медичні пільги можна отримати у 2025 році

Громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни, забезпечуються такими медичними пільгами:

Щорічне комплексне медичне обстеження. Безплатні ліки та медичні засоби за рецептами лікарів. Пріоритетне безоплатне зубне протезування (крім дорогоцінних металів) та ортопедичні вироби. Щорічне санаторно-курортне лікування з компенсацією витрат на проїзд без черги. Ветерани Другої світової війни мають першочергове право на санаторне лікування. Пріоритетне медичне обслуговування та першочергова госпіталізація. Компенсація за перебування в санаторії разом із покриттям витрат на проїзд.

За бажанням замість путівки на санітарно-курортне лікування можна отримати грошову компенсацію раз на два роки: люди I-II групи інвалідності — у розмірі середньої вартості путівки, а III групи — у розмірі 75% її вартості. Компенсація виплачується незалежно від наявності медичних показань чи протипоказань.

Комунальні пільги

Також люди з інвалідністю внаслідок війни маю право на знижки при оплаті комунальних послуг:

Повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм (21 кв. м на особу + 10,5 кв. м на сім'ю). 100% знижка на газ, електроенергію, воду та скраплений газ у межах норм споживання. Для сімей з непрацездатних передбачено повне звільнення від плати за опалення з подвоєним нормативом. 100% знижка на закупівлю твердого або рідкого палива для будинків без центрального опалення.

Чи надають транспортні пільги у 2025

Таким громадянам надається право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, а також залізничним, водним та автомобільним транспортом приміського та міжміського сполучення незалежно від місця проживання та відстані.

Пільгою можна скористатись за наявності відповідного посвідчення або електронного квитка у разі автоматизованої системи оплати проїзду. Особа, що супроводжує інваліда I групи, також може користуватись транспортом безплатно.

Житлові пільги

Серед житлових пільг, на які мають право люди з інвалідністю отриманою через бойові дії, можна виділити:

Позачерговий капітальний ремонт житла та першочергове проведення поточного ремонту. Пріоритетне отримання житла для тих, хто потребує покращення житлових умов. Особи з I групою інвалідності мають право на житло від держави протягом року після постановки на облік. Державна підтримка в будівництві індивідуального житла, а також першочергове отримання земельних ділянок. Можливість отримання пільгового кредиту на будівництво чи ремонт житла.

Соціальні гарантії та працевлаштування

Українці, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на першочергове працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій. Також передбачено:

Збереження робочого місця у разі скорочення штату. 100% виплата лікарняних незалежно від стажу роботи. Додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 днів. Безплатне встановлення квартирного телефону та знижка 50% на абонплату (для ветеранів Другої світової – 100%).

Питання видачі путівок, компенсацій та інших пільг регулює Кабінет Міністрів України, а їхнє забезпечення здійснюється відповідними державними структурами за місцем реєстрації або роботи людини з інвалідністю.

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