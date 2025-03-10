Льготы для людей с инвалидностью вследствие войны — что доступно в 2025 году

Человеку с инвалидностью настраивают протез. Фото: УНИАН

Ветераны войны, получившие инвалидность вследствие боевых действий, имеют право на ряд социальных льгот, предусмотренных украинским законодательством. Государство гарантирует поддержку в ключевых сферах жизни — от медицинского обеспечения и коммунальных скидок до бесплатного транспорта и приоритетного трудоустройства.

О том, какие льготы может получить человек с инвалидностью вследствие войны в 2025 году, сообщили на сайте Ровенской областной государственной администрации.

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Какие медицинские льготы можно получить в 2025 году

Граждане, получившие инвалидность вследствие войны, обеспечиваются такими медицинскими льготами:

Ежегодное комплексное медицинское обследование. Бесплатные лекарства и медицинские средства по рецептам врачей. Приоритетное бесплатное зубное протезирование (кроме драгоценных металлов) и ортопедические изделия. Ежегодное санаторно-курортное лечение с компенсацией расходов на проезд без очереди. Ветераны Второй мировой войны имеют первоочередное право на санаторное лечение. Приоритетное медицинское обслуживание и первоочередная госпитализация. Компенсация за пребывание в санатории вместе с покрытием расходов на проезд.

По желанию вместо путевки на санитарно-курортное лечение можно получить денежную компенсацию раз в два года: люди I-II группы инвалидности — в размере средней стоимости путевки, а III группы — в размере 75% ее стоимости. Компенсация выплачивается независимо от наличия медицинских показаний или противопоказаний.

Коммунальные льготы

Также люди с инвалидностью вследствие войны имеют право на скидки при оплате коммунальных услуг:

Полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью). 100% скидка на газ, электроэнергию, воду и сжиженный газ в пределах норм потребления. Для семей из нетрудоспособных предусмотрено полное освобождение от платы за отопление с удвоенным нормативом. 100% скидка на закупку твердого или жидкого топлива для домов без центрального отопления.

Предоставляют ли транспортные льготы в 2025 году

Таким гражданам предоставляется право на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, а также железнодорожным, водным и автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения независимо от места жительства и расстояния.

Льготой можно воспользоваться при наличии соответствующего удостоверения или электронного билета в случае автоматизированной системы оплаты проезда. Лицо, сопровождающее инвалида I группы, также может пользоваться транспортом бесплатно.

Жилищные льготы

Среди жилищных льгот, на которые имеют право люди с инвалидностью полученной из-за боевых действий, можно выделить:

Внеочередной капитальный ремонт жилья и первоочередное проведение текущего ремонта. Приоритетное получение жилья для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Лица с I группой инвалидности имеют право на жилье от государства в течение года после постановки на учет. Государственная поддержка в строительстве индивидуального жилья, а также первоочередное получение земельных участков. Возможность получения льготного кредита на строительство или ремонт жилья.

Социальные гарантии и трудоустройство

Украинцы, получившие инвалидность вследствие войны, имеют право на первоочередное трудоустройство в соответствии с медицинскими рекомендациями. Также предусмотрено:

Сохранение рабочего места в случае сокращения штата. 100% выплата больничных независимо от стажа работы. Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней. Бесплатная установка квартирного телефона и скидка 50% на абонплату (для ветеранов Второй мировой — 100%).

Вопрос выдачи путевок, компенсаций и других льгот регулирует Кабинет Министров Украины, а их обеспечение осуществляется соответствующими государственными структурами по месту регистрации или работы человека с инвалидностью.

Ранее мы писали, что пенсионное удостоверение является официальным документом, подтверждающим статус пенсионера и выдается каждому гражданину после выхода на заслуженный отдых. Благодаря этому удостоверению человек получает право на различные социальные гарантии и льготы.

Также мы рассказывали, что украинские воины уже более десяти лет защищают страну от российской агрессии. Военнослужащие имеют возможность оформить статус участника боевых действий (УБД), который предусматривает ряд льгот.