Льготы для людей с инвалидностью вследствие войны — что доступно в 2025 году

Льготы людям с инвалидностью вследствие войны в 2025 — перечень
Ветераны войны, получившие инвалидность вследствие боевых действий, имеют право на ряд социальных льгот, предусмотренных украинским законодательством. Государство гарантирует поддержку в ключевых сферах жизни — от медицинского обеспечения и коммунальных скидок до бесплатного транспорта и приоритетного трудоустройства.
О том, какие льготы может получить человек с инвалидностью вследствие войны в 2025 году, сообщили на сайте Ровенской областной государственной администрации.
Какие медицинские льготы можно получить в 2025 году
Граждане, получившие инвалидность вследствие войны, обеспечиваются такими медицинскими льготами:
- Ежегодное комплексное медицинское обследование.
- Бесплатные лекарства и медицинские средства по рецептам врачей.
- Приоритетное бесплатное зубное протезирование (кроме драгоценных металлов) и ортопедические изделия.
- Ежегодное санаторно-курортное лечение с компенсацией расходов на проезд без очереди.
- Ветераны Второй мировой войны имеют первоочередное право на санаторное лечение.
- Приоритетное медицинское обслуживание и первоочередная госпитализация.
- Компенсация за пребывание в санатории вместе с покрытием расходов на проезд.
По желанию вместо путевки на санитарно-курортное лечение можно получить денежную компенсацию раз в два года: люди I-II группы инвалидности — в размере средней стоимости путевки, а III группы — в размере 75% ее стоимости. Компенсация выплачивается независимо от наличия медицинских показаний или противопоказаний.
Коммунальные льготы
Также люди с инвалидностью вследствие войны имеют право на скидки при оплате коммунальных услуг:
- Полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью).
- 100% скидка на газ, электроэнергию, воду и сжиженный газ в пределах норм потребления.
- Для семей из нетрудоспособных предусмотрено полное освобождение от платы за отопление с удвоенным нормативом.
- 100% скидка на закупку твердого или жидкого топлива для домов без центрального отопления.
Предоставляют ли транспортные льготы в 2025 году
Таким гражданам предоставляется право на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, а также железнодорожным, водным и автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения независимо от места жительства и расстояния.
Льготой можно воспользоваться при наличии соответствующего удостоверения или электронного билета в случае автоматизированной системы оплаты проезда. Лицо, сопровождающее инвалида I группы, также может пользоваться транспортом бесплатно.
Жилищные льготы
Среди жилищных льгот, на которые имеют право люди с инвалидностью полученной из-за боевых действий, можно выделить:
- Внеочередной капитальный ремонт жилья и первоочередное проведение текущего ремонта.
- Приоритетное получение жилья для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.
- Лица с I группой инвалидности имеют право на жилье от государства в течение года после постановки на учет.
- Государственная поддержка в строительстве индивидуального жилья, а также первоочередное получение земельных участков.
- Возможность получения льготного кредита на строительство или ремонт жилья.
Социальные гарантии и трудоустройство
Украинцы, получившие инвалидность вследствие войны, имеют право на первоочередное трудоустройство в соответствии с медицинскими рекомендациями. Также предусмотрено:
- Сохранение рабочего места в случае сокращения штата.
- 100% выплата больничных независимо от стажа работы.
- Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней.
- Бесплатная установка квартирного телефона и скидка 50% на абонплату (для ветеранов Второй мировой — 100%).
Вопрос выдачи путевок, компенсаций и других льгот регулирует Кабинет Министров Украины, а их обеспечение осуществляется соответствующими государственными структурами по месту регистрации или работы человека с инвалидностью.
Ранее мы писали, что пенсионное удостоверение является официальным документом, подтверждающим статус пенсионера и выдается каждому гражданину после выхода на заслуженный отдых. Благодаря этому удостоверению человек получает право на различные социальные гарантии и льготы.
Также мы рассказывали, что украинские воины уже более десяти лет защищают страну от российской агрессии. Военнослужащие имеют возможность оформить статус участника боевых действий (УБД), который предусматривает ряд льгот.
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