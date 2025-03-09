Знижки, податкові пільги та безплатні послуги — що дає пенсійне посвідчення у 2025

Жінка показує пенсійне посвідчення в метро. Фото: УНІАН

Пенсійне посвідчення підтверджує статус пенсіонера та надається кожному громадянину, який виходить на заслужений відпочинок. Цей документ відкриває доступ до широкого спектра пільг та соціальних гарантій.

Про те, які послуги людина може отримати безплатно або зі знижкою надавши пенсійне посвідчення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке посвідчення пенсіонера та кому його видають

Документ засвідчує факт призначення пенсії та видається на підставі заяви, поданої до органів Пенсійного фонду. Якщо пенсію оформлюють для неповнолітньої або недієздатної особи, звертатися до ПФУ можуть її батьки, опікуни чи офіційні представники установи, що здійснює опіку. Для отримання пенсійного вам знадобиться:

Фотографія; Заповнена заява; Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Подати документи можна особисто в найближчому відділенні ПФУ або онлайн через вебпортал електронних послуг та мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які пільги можна оформити з пенсійним посвідченням

Однією з головних причин, через яку пенсіонерам потрібен цей документ, є право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Пенсіонери можуть безплатно користуватися міським та приміським транспортом, просто показавши посвідчення. Однак ця пільга не поширюється на маршрутні таксі.

Окрім цього, пенсійне посвідчення дає змогу скористатися й іншими важливими пільгами:

Пільги на комунальні послуги: для пенсіонерів передбачені пільги на оплату житлово-комунальних послуг. У деяких випадках вони можуть покривати всю суму. Звільнення від сплати земельного податку: відповідно до чинного податкового законодавства, пенсіонери не зобов’язані сплачувати земельний податок, якщо розмір ділянки не перевищує встановлені норми. Знижки на автострахування: власники автомобілів із двигуном до 2500 куб. см або електрокарів потужністю до 100 кВт мають змогу отримати 50% знижку на страхування. Безплатна стоянка: згідно з Постановою Кабміну №585, пенсіонери можуть безоплатно паркуватися на платних стоянках у містах.

Також, маючи пенсійне посвідчення, людина може отримати безплатну консультацію юриста. А ті, чий розмір пенсії не перевищує 4 722 гривні (або 6 056 гривень для осіб з інвалідністю), мають право на розширену допомогу, включно з представництвом у суді та підготовкою документів.

Раніше ми писали, що в Україні пенсії не оподатковуються, проте деякі збори пенсіонерам сплачувати все ж потрібно. Це стосується громадян поважного віку, які продовжують працювати, а також мають у власності велику земельну ділянку або нерухомість

Також ми розповідали, що у березні 2025 року соціальна пенсія залежатиме від різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2 361 грн) і середнім доходом сім’ї за пів року. Перегляд пенсії відбувається раз на пів року з урахуванням змін у фінансовому становищі домогосподарства.