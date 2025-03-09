Скидки, налоговые льготы и бесплатные услуги — что дает пенсионное удостоверение в 2025

Женщина показывает пенсионное удостоверение в метро. Фото: УНИАН

Пенсионное удостоверение подтверждает статус пенсионера и предоставляется каждому гражданину, который выходит на заслуженный отдых. Этот документ открывает доступ к широкому спектру льгот и социальных гарантий.

О том, какие услуги человек может получить бесплатно или со скидкой предоставив пенсионное удостоверение, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое удостоверение пенсионера и кому его выдают

Документ удостоверяет факт назначения пенсии и выдается на основании заявления, поданного в органы Пенсионного фонда. Если пенсию оформляют для несовершеннолетнего или недееспособного лица, обращаться в ПФУ могут его родители, опекуны или официальные представители учреждения, осуществляющего опеку. Для получения пенсионного вам понадобится:

Фотография; Заполненное заявление; Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Подать документы можно лично в ближайшем отделении ПФУ или онлайн через вебпортал электронных услуг и мобильное приложение Пенсионного фонда.

Какие льготы можно оформить с пенсионным удостоверением

Одной из главных причин, по которой пенсионерам нужен этот документ, является право на льготный проезд в общественном транспорте. Пенсионеры могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, просто показав удостоверение. Однако эта льгота не распространяется на маршрутные такси.

Кроме этого, пенсионное удостоверение позволяет воспользоваться и другими важными льготами:

Льготы на коммунальные услуги: для пенсионеров предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В некоторых случаях они могут покрывать всю сумму. Освобождение от уплаты земельного налога: согласно действующему налоговому законодательству, пенсионеры не обязаны платить земельный налог, если размер участка не превышает установленные нормы. Скидки на автострахование: владельцы автомобилей с двигателем до 2500 куб. см или электрокаров мощностью до 100 кВт могут получить 50% скидку на страхование. Бесплатная стоянка: согласно Постановлению Кабмина №585, пенсионеры могут бесплатно парковаться на платных стоянках в городах.

Также, имея пенсионное удостоверение, человек может получить бесплатную консультацию юриста. А те, чей размер пенсии не превышает 4 722 гривны (или 6 056 гривен для лиц с инвалидностью), имеют право на расширенную помощь, включая представительство в суде и подготовку документов.

Ранее мы писали, что в Украине пенсии не облагаются налогом, однако некоторые сборы пенсионерам платить все же нужно. Это касается граждан почтенного возраста, которые продолжают работать, а также имеют в собственности большой земельный участок или недвижимость

Также мы рассказывали, что в марте 2025 года социальная пенсия будет зависеть от разницы между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2 361 грн) и средним доходом семьи за полгода. Пересмотр пенсии происходит раз в полгода с учетом изменений в финансовом положении домохозяйства.