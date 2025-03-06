Соціальна виплата замість пенсії — кому призначають та розмір допомоги у березні 2025

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 січня 2025 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для тих, хто хоче вийти на пенсію у віці 60 років. Тепер необхідно мати не менше 32 років стажу, незалежно від статі. Якщо стажу не вистачає, можна оформити соціальну пенсію.

Про те, кому призначають соціальну пенсію та від чого залежить розмір виплат, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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Хто зможе оформити соціальну пенсію у березні

Право на соціальну допомогу мають ті, хто не має достатньо стажу для пенсії. Якщо стаж складає від 22 до 31 року, пенсію можна отримати в 63 роки, а якщо від 15 до 21 року — у 65 років. Якщо у 65 стаж менший за 15 років, замість пенсії надається соціальна допомога.

У березні 2025 року розмір соціальної пенсії залежатиме від різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 грн) та середнім доходом сім’ї за останні 6 місяців. Максимальний розмір допомоги не може перевищувати 3 028 грн (розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Пенсія переглядається кожні шість місяців з огляду на матеріальні зміни в домогосподарстві.

Як оформити допомогу та кому можуть відмовити

Щоб отримати соціальну допомогу, потрібно подати заявку в органи соціального захисту, надавши паспорт, ідентифікаційний код, довідку про страховий стаж, а також декларацію про доходи за останні 6 місяців. Соціальна пенсія не призначається, якщо:

заявник має додатковий дохід;

заявник отримує інші види допомоги;

середній дохід на одну особу в сім’ї перевищує 2 361 грн.

Проте, якщо в родині є особа з інвалідністю, соціальна допомога може бути надана навіть за наявності вищезгаданих факторів. Це рішення ухвалюється спеціальною комісією після оцінки матеріально-побутових умов заявника.

Раніше ми писали, що пенсіонери можуть потрапити в складну ситуацію, якщо не подадуть інформацію до Пенсійного фонду України вчасно. Затримка в подачі деяких даних може призвести до штрафів, і, як наслідок, до втрати частини пенсії.

Також ми розповідали, що хоча пенсії не обкладаються податками, з них можуть здійснюватися певні відрахування. Це стосується аліментів, повернення надмірно виплачених сум та відшкодування збитків.