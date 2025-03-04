В українців можуть відібрати половину пенсії — чому утримують гроші у 2025

Бабуся отримує пенсію. Фото: УНІАН

Законодавством передбачено, що хоча пенсії українців не підлягають оподаткуванню, з них можуть бути здійснені певні відрахування. Вони проводяться на основі судових рішень, постанов, ухвал, вироків (що стосуються майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших юридичних документів. Це може стосуватися як утримання сім'ї через аліменти, повернення надмірно виплачених пенсійних сум та відшкодування збитків, завданих людиною.

Про те, чому у пенсіонера можуть відібрати половину пенсії у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Розмір відрахувань визначається із суми, яку пенсіонер має отримати. Згідно з законодавством, розмір стягнення не може перевищувати 50% пенсії людини. Такі санкції можуть застосовувати у трьох випадках:

на аліменти для утримання членів сім'ї;

для відшкодування збитків, спричинених розкраданням майна підприємства чи організації;

на компенсацію шкоди людині, якій, через дії пенсіонера, було завдано каліцтва або інші ушкодження здоров'я, а також у разі смерті потерпілого.

Для інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії.

Чому пенсіонер може втратити 20% своєї пенсії

Пенсіонери повинні інформувати Пенсійний фонд про обставини, що можуть змінити розмір пенсії або призвести до її припинення. Йдеться про:

звільнення;

працевлаштування;

зміна статусу як фізичної особи-підприємця.

У разі надмірних виплат пенсії через зловживання пенсіонера чи подання неправдивої інформації страхувальником, такі суми мають бути повернуті добровільно, через рішення органів Пенсійного фонду або суду.

Виконавчий документ про стягнення може бути направлений безпосередньо до організації чи осіб, що виплачують боржнику заробітну плату, пенсію, стипендію або інші доходи.

Варто зазначити, що під час воєнного стану в Україні тимчасово припиняється стягнення з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржників. Однак це не стосується рішень про аліменти та боржників, які є громадянами Росії.

Раніше ми писали, що у 2025 році мінімальні пенсії для людей з інвалідністю залишаться на рівні попереднього року. Розмір виплат залежатиме від групи інвалідності та страхового стажу людини.

Ми також повідомляли, що мобільні оператори України пропонують різноманітні тарифні плани для різних категорій абонентів, включаючи пенсіонерів. Останні зазвичай вибирають дешевші варіанти, орієнтуючись в основному на можливість телефонного зв'язку.