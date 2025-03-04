У украинцев могут отобрать половину пенсии — почему удерживают деньги в 2025 году

Бабушка получает пенсию. Фото: УНИАН

Законодательством предусмотрено, что хотя пенсии украинцев не подлежат налогообложению, из них могут быть осуществлены определенные отчисления. Они проводятся на основе судебных решений, постановлений, приговоров (касающихся имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других юридических документов. Это может касаться как содержания семьи через алименты, возврата чрезмерно выплаченных пенсионных сумм и возмещения убытков, причиненных человеком.

О том, почему у пенсионера могут отобрать половину пенсии в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Размер отчислений определяется из суммы, которую пенсионер должен получить. Согласно законодательству, размер взыскания не может превышать 50% пенсии человека. Такие санкции могут применять в трех случаях:

на алименты для содержания членов семьи;

для возмещения убытков, вызванных хищением имущества предприятия или организации;

на компенсацию вреда человеку, которому, из-за действий пенсионера, было нанесено увечье или другие повреждения здоровья, а также в случае смерти потерпевшего.

Для других видов взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.

Почему пенсионер может потерять 20% своей пенсии

Пенсионеры должны информировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут изменить размер пенсии или привести к ее прекращению. Речь идет об:

увольнении;

трудоустройстве;

изменении статуса как физического лица-предпринимателя.

В случае чрезмерных выплат пенсии из-за злоупотребления пенсионера или представления ложной информации страхователем, такие суммы должны быть возвращены добровольно, через решение органов Пенсионного фонда или суда.

Исполнительный документ о взыскании может быть направлен непосредственно в организации или лицам, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию или другие доходы.

Стоит отметить, что во время военного положения в Украине временно прекращается взыскание с заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должников. Однако это не касается решений об алиментах и должников, которые являются гражданами России.

Ранее мы писали, что в 2025 году минимальные пенсии для людей с инвалидностью останутся на уровне предыдущего года. Размер выплат будет зависеть от группы инвалидности и страхового стажа человека.

Мы также сообщали, что мобильные операторы Украины предлагают разнообразные тарифные планы для разных категорий абонентов, включая пенсионеров. Последние обычно выбирают более дешевые варианты, ориентируясь в основном на возможность телефонной связи.