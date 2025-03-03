Мінімальні пенсії по інвалідності у 2025 — на що розраховувати в березні

Чоловік дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році мінімальні пенсії для людей з інвалідністю залишаться на рівні попереднього року. Система нарахування виплат не зміниться — їхній розмір, як і раніше, залежатиме від групи інвалідності та страхового стажу людини.

Про мінімальні суми пенсій для людей з інвалідністю у 2025 році повідомили на Урядовому порталі.

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Як визначається розмір пенсії по інвалідності

Пенсія для людей з інвалідністю надається за умови наявності страхового стажу, який може коливатися від 1 до 15 років, залежно від віку, коли була встановлена інвалідність. Розмір пенсії визначається залежно від групи інвалідності та розраховується як відсоток від пенсії за віком:

100% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю III групи.

Який мінімальний розмір пенсії по інвалідності у 2025 році

До страхового стажу, який впливає на розмір пенсії, додається не лише фактично відпрацьований час, а й період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. Мінімальні суми пенсій у 2025 році такі:

для осіб з інвалідністю I групи — 2 760 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 093 грн.

Пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців. У разі пізнішого подання заяви, виплати нараховуються з моменту звернення.

Розрахунок пенсій по інвалідності для військових дещо відрізняється від решти громадян. Сума виплат становить певний відсоток від грошового забезпечення захисників. Однак мінімальна пенсія для людей, які отримали інвалідність через війну, не може бути нижче:

для I групи — 650% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що становить 13 604,50 грн (2093 × 6,5);

для II групи — 525% від цього показника, тобто 10 988,25 грн (2093 × 5,25);

для III групи — 360% прожиткового мінімуму, що відповідає сумі 7 534,80 грн (2093 × 3,6).

Попри структурні зміни в системі оцінки інвалідності, українці продовжують отримувати виплати від держави. Тому важливо своєчасно подати заяву на призначення допомоги. Адже, у разі затримки, пенсії нараховуватимуться з дня звернення, а не моменту встановлення інвалідності.

Раніше ми писали, що в Україні поступово збільшуються вимоги до страхового стажу. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться щонайменше 32 роки стажу, але для людей з інвалідністю передбачені інші умови.

Ми також розповідали, що електронний кабінет людей з інвалідністю оновили — він став зручнішим і доступнішим. Покращили дизайн, навігацію та адаптували сервіс для мобільних пристроїв.