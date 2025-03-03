Минимальные пенсии по инвалидности в 2025 — на что рассчитывать в марте

Пенсии по инвалидности в марте — какая минимальная сумма выплат
В 2025 году минимальные пенсии для людей с инвалидностью останутся на уровне предыдущего года. Система начисления выплат не изменится — их размер, как и раньше, будет зависеть от группы инвалидности и страхового стажа человека.
О минимальных суммах пенсий для людей с инвалидностью в 2025 году сообщили на Правительственном портале.
Как определяется размер пенсии по инвалидности
Пенсия для людей с инвалидностью предоставляется при условии наличия страхового стажа, который может колебаться от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность. Размер пенсии определяется в зависимости от группы инвалидности и рассчитывается как процент от пенсии по возрасту:
- 100% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью I группы;
- 90% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью II группы;
- 50% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью III группы.
Какой минимальный размер пенсии по инвалидности в 2025 году
К страховому стажу, который влияет на размер пенсии, добавляется не только фактически отработанное время, но и период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста. Минимальные суммы пенсий в 2025 году следующие:
- для лиц с инвалидностью I группы — 2 760 грн;
- для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп — 2 520 грн;
- для работающих лиц с инвалидностью II и III групп — 2 093 грн.
Пенсия назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано не позднее трех месяцев. В случае более поздней подачи заявления, выплаты начисляются с момента обращения.
Расчет пенсий по инвалидности для военных несколько отличается от остальных граждан. Сумма выплат составляет определенный процент от денежного обеспечения защитников. Однако минимальная пенсия для людей, получивших инвалидность из-за войны, не может быть ниже:
- для I группы — 650% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 13 604,50 грн (2093 × 6,5);
- для II группы — 525% от этого показателя, то есть 10 988,25 грн (2093 × 5,25);
- для III группы — 360% прожиточного минимума, что соответствует сумме 7 534,80 грн (2093 × 3,6).
Несмотря на структурные изменения в системе оценки инвалидности, украинцы продолжают получать выплаты от государства. Поэтому важно своевременно подать заявление на назначение пособия. Ведь, в случае задержки, пенсии будут начисляться со дня обращения, а не момента установления инвалидности.
Ранее мы писали, что в Украине постепенно увеличиваются требования к страховому стажу. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится не менее 32 лет стажа, но для людей с инвалидностью предусмотрены другие условия.
Мы также рассказывали, что электронный кабинет людей с инвалидностью обновили — он стал удобнее и доступнее. Улучшили дизайн, навигацию и адаптировали сервис для мобильных устройств.
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