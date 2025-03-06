Социальная выплата вместо пенсии — кому назначают и размер помощи в марте 2025 года

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 января 2025 года в Украине увеличили требования к страховому стажу для тех, кто хочет выйти на пенсию в возрасте 60 лет. Теперь необходимо иметь не менее 32 лет стажа, независимо от пола. Если стажа не хватает, можно оформить социальную пенсию.

О том, кому назначают социальную пенсию и от чего зависит размер выплат, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.

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Кто сможет оформить социальную пенсию в марте

Право на социальную помощь имеют те, кто не имеет достаточно стажа для пенсии. Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсию можно получить в 63 года, а если от 15 до 21 года — в 65 лет. Если в 65 стаж меньше 15 лет, вместо пенсии предоставляется социальная помощь.

В марте 2025 года размер социальной пенсии будет зависеть от разницы между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 грн) и средним доходом семьи за последние 6 месяцев. Максимальный размер помощи не может превышать 3 028 грн (размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Пенсия пересматривается каждые шесть месяцев, учитывая материальные изменения в домохозяйстве.

Как оформить помощь и кому могут отказать

Чтобы получить социальную помощь, нужно подать заявку в органы социальной защиты, предоставив паспорт, идентификационный код, справку о страховом стаже, а также декларацию о доходах за последние 6 месяцев. Социальная пенсия не назначается, если:

заявитель имеет дополнительный доход;

заявитель получает другие виды помощи;

средний доход на одного человека в семье превышает 2 361 грн.

Однако, если в семье есть лицо с инвалидностью, социальная помощь может быть предоставлена даже при наличии вышеупомянутых факторов. Это решение принимается специальной комиссией после оценки материально-бытовых условий заявителя.

Ранее мы писали, что пенсионеры могут попасть в сложную ситуацию, если не подадут информацию в Пенсионный фонд Украины вовремя. Задержка в подаче некоторых данных может привести к штрафам, и, как следствие, к потере части пенсии.

Также мы рассказывали, что хотя пенсии не облагаются налогами, из них могут осуществляться определенные отчисления. Это касается алиментов, возврата излишне выплаченных сумм и возмещения убытков.