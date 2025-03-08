Пенсію на рахунку українцям краще не зберігати — що може трапитись

Пенсіонер перевіряє свій банківський рахунок. Фото: Pexels

Попри війну держава продовжує нараховувати пенсії та інші соціальні виплати. Однак, якщо людина довгий час не знімає кошти зі свого рахунку, це може мати певні наслідки.

Про те, чому не можна залишати пенсію на картці у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Що трапиться, якщо довгий час не знімати пенсію

Деяким пенсіонерам в Україні можуть припинити нарахування пенсії. Це стосується тих, хто отримує виплати на банківську картку, але протягом тривалого часу не знімає кошти.

Пенсійний фонд припиняє виплати, якщо протягом шести місяців на рахунку не було жодних операцій. Те саме стосується й виплат через "Укрпошту" — якщо пенсіонер пів року не приходить за пенсією, нарахування блокуються.

Тобто, якщо за 6 місяців на рахунку не було руху коштів, пенсію перестають нараховувати, а рахунок блокують. Тому, якщо ви хочете накопичити кошти, краще використовувати окремий депозитний рахунок.

Блокування рахунку відбувається відповідно до законодавства, і це правило не нове, воно діє вже багато років. Держава припиняє нарахування, щоб зрозуміти, чому пенсіонер не знімає отримані кошти.

Це може бути бажання накопичувати гроші або з людиною сталося щось непередбачуване, і постає питання щодо доцільності подальших виплат. Оскільки невідомо, що могло статися з конкретним пенсіонером, щоб кошти платників ЄСВ не залишались невикористаними, кілька років тому було введено цей механізм.

Що відбувається з "замороженими" коштами

Виплати залишаються на рахунку Пенсійного фонду, але не перераховуються на картку пенсіонера. Варто зазначити — це не означає, що пенсіонер більше не отримає гроші. Виплати можна відновити, пройшовши ідентифікацію:

надіславши запит до Пенсійного фонду;

зв’язавшись з представником ПФУ через відеозв’язок;

пройшовши ідентифікацію в електронному кабінеті ПФУ через "Дія. Підпис".

Для відновлення виплат за кордоном, пенсіонер може звернутись в українське консульство.

Раніше ми писали, що згідно з законодавством, пенсії в Україні не оподатковуються, проте з них можуть здійснюватися відрахування за рішеннями судів, нотаріусів чи інших юридичних документів. Це може стосуватися аліментів, повернення зайво виплачених пенсій чи відшкодування збитків.

Ми також розповідали, що соціальну допомогу отримують ті, хто не має достатнього стажу для пенсії. Якщо стаж від 22 до 31 року, пенсія надається з 63 років, а якщо від 15 до 21 року — з 65 років. Якщо стаж менший за 15 років, замість пенсії призначається соціальна допомога.