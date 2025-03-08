Пенсию на счету украинцам лучше не хранить — что может случиться

Пенсионер проверяет свой банковский счет. Фото: Pexels

Несмотря на войну государство продолжает начислять пенсии и другие социальные выплаты. Однако, если человек долгое время не снимает средства со своего счета, это может иметь определенные последствия.

О том, почему нельзя оставлять пенсию на карточке в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Что случится, если долгое время не снимать пенсию

Некоторым пенсионерам в Украине могут прекратить начисление пенсии. Это касается тех, кто получает выплаты на банковскую карту, но в течение длительного времени не снимает средства.

Пенсионный фонд прекращает выплаты, если в течение шести месяцев на счету не было никаких операций. То же касается и выплат через "Укрпочту" — если пенсионер полгода не приходит за пенсией, начисления блокируются.

То есть, если за 6 месяцев на счету не было движения средств, пенсию перестают начислять, а счет блокируют. Поэтому, если вы хотите накопить средства, лучше использовать отдельный депозитный счет.

Блокировка счета происходит в соответствии с законодательством, и это правило не новое, оно действует уже много лет. Государство прекращает начисления, чтобы понять, почему пенсионер не снимает полученные средства.

Это может быть желание накапливать деньги или с человеком произошло что-то непредсказуемое, и встает вопрос о целесообразности дальнейших выплат. Поскольку неизвестно, что могло произойти с конкретным пенсионером, чтобы средства плательщиков ЕСВ не оставались неиспользованными, несколько лет назад был введен этот механизм.

Что происходит с "замороженными" средствами

Выплаты остаются на счету Пенсионного фонда, но не перечисляются на карточку пенсионера. Стоит отметить — это не означает, что пенсионер больше не получит деньги. Выплаты можно восстановить, пройдя идентификацию:

отправив запрос в Пенсионный фонд;

связавшись с представителем ПФУ через видеосвязь;

пройдя идентификацию в электронном кабинете ПФУ через "Дія. Підпис".

Для восстановления выплат за рубежом, пенсионер может обратиться в украинское консульство.

Ранее мы писали, что согласно законодательству, пенсии в Украине не облагаются налогом, однако из них могут осуществляться отчисления по решениям судов, нотариусов или других юридических документов. Это может касаться алиментов, возврата излишне выплаченных пенсий или возмещения убытков.

Мы также рассказывали, что социальную помощь получают те, кто не имеет достаточного стажа для пенсии. Если стаж от 22 до 31 года, пенсия предоставляется с 63 лет, а если от 15 до 21 года — с 65 лет. Если стаж меньше 15 лет, вместо пенсии назначается социальная помощь.